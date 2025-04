El PSOE de Málaga denuncia el "colapso" de la sanidad pública en la comarca de Antequera

Los socialistas animan a participar en la manifestación de este sábado en Sevilla

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE en Antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado el "colapso" que sufre la sanidad pública en la comarca. En rueda de prensa junto al Hospital de Antequera en compañía de alcaldes socialistas y responsables de los sindicatos, ha animado a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar este sábado 5 de abril en Sevilla.

Ruiz Espejo ha señalado que, según los últimos datos, en el Hospital de Antequera ha aumentado la demora tanto para la consulta con especialistas como para intervenciones quirúrgicas. "Hay más de 9.500 personas que están pendientes para una cita o para una intervención quirúrgica en este hospital. De ellos casi 7.000 están pendientes de cita con el especialista y más de 2.600 están pendientes de una intervención quirúrgica con una media de espera de 117 días en un caso y de más de 130 en otro", ha detallado.

A esta "lista de espera intolerable", ha añadido la falta de profesionales sanitarios. "Se han despedido aquellos profesionales que fueron contratados para el refuerzo durante el Covid, se siguen haciendo contratos y contrataciones de días con peores condiciones que en otras comunidades autónomas y eso está provocando una fuga tanto de médicos como de enfermeros y enfermeras de Andalucía".

"Y además se está derivando a la sanidad privada una gran cantidad de contratos de prueba de operaciones en lugar de apostar por la sanidad pública y por los profesionales en la sanidad pública", ha relatado", ha añadido.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación del sábado al tiempo que ha anunciado que el PSOE va a presentar una moción en el pleno del Ayuntamiento de Antequera para instar a la Junta de Andalucía a la instalación del servicio de emergencias 061 en el Hospital Comarcal de Antequera.

En este sentido, ha subrayado que es necesario para dar servicio a los 21 municipios de la comarca que suman una población de más de 100.000 habitantes.

Por su parte, el diputado provincial y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha animado a participar en la manifestación de Sevilla para decir a Moreno Bonilla "basta ya". "Tenemos que recuperar la sanidad pública, que el gobierno de Moreno Bonilla se está encargando de dejar en mínimos históricos y de asfixiar", ha asegurado.

"Andalucía recibe más presupuesto que nunca para la sanidad pública y resulta que invierte más que nunca ese presupuesto en la privada. No nos podemos conformar. Está tocando uno de los pilares fundamentales para toda nuestra sociedad, para todos nuestros vecinos y vecinas. Tenemos que acudir este sábado día 5 a Sevilla a decirle a Moreno Bonilla que con la sanidad pública no se juega", ha concluido.

Por último, el secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga, Juan Carlos Navas, ha explicado que "nos hemos visto abocados a convocar esta movilización, esta gran manifestación en Sevilla por los profesionales, pero también en defensa de nuestra sanidad pública, de ese deterioro progresivo que estamos viviendo en estos últimos años de nuestra sanidad pública".

"Salimos a la calle para decir no a esas listas de espera, no al traspaso de dinero público para la privada, no a la cantidad de servicios que se cierran", ha agregado.

Navas ha hecho hincapié en que Antequera "es una comarca de difícil cobertura, donde se jubilan más profesionales de los que se incorporan a la actividad laboral". "Los profesionales estamos en el hartazgo, más quemados, porque vemos como cada vez somos menos efectivos, cada vez tenemos más presión asistencial y esto redunda en la salud de los ciudadanos", ha señalado.