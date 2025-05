El PSOE de Málaga dice que Moreno "no es consciente del daño que hacen sus recortes" en la sanidad pública

MIJAS (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, ha criticado este miércoles durante "los recortes de la Junta" en la sanidad pública durante la manifestación por la mejora de las condiciones de las urgencias en Las Lagunas de Mijas (Málaga), que afecta también a la localidad vecina de Fuengirola.

"Nos parece muy grave que la Junta no ponga ni un euro para solucionar la situación por la que pasan las urgencias de este centro sanitario, que pasan también por la falta de profesionales en el centro de salud de Los Boliches en Fuengirola, es decir, los dos centros de salud de la zona están saturados", ha expresado.

Así, para Villarejo, el presidente de la Junta no es consciente "del daño que está realizando a la sanidad pública, que es un pilar básico del Estado del Bienestar, no es consciente de que los pacientes en Mijas y Fuengirola tienen que pasar semanas antes de ver a su médico y que existe una saturación grave en las urgencias", ha expresado.

Además, ha censurado "las mentiras de Moreno Bonilla cuando viene a Los Boliches a inaugurar instalaciones sanitarias que han sido financiadas con fondos europeos conseguidos por el gobierno de Pedro Sánchez. Para Moreno Bonilla la provincia de Málaga solo es un eslógan más para tapar sus recortes en la sanidad, no trae inversiones propias pero si se apunta a las fotos, en eso es el primero", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Mijas y diputado provincial socialista, Josele González, ha resaltado que las urgencias en el núcleo mijeño de Las Lagunas viven una situación "insostenible, con un centro de salud masificado, sin médicos ni enfermeros, y con ambulancias que a veces tienen que prestar atención médica sin un médico" y ha recordado que este panorama "desolador" contrarresta con la imagen idílica que tiene el presidente de la Junta de Andalucía, "quien ha asegurado en numerosas ocasiones que la sanidad andaluza tiene más recursos que nunca".

"Es evidente que a Mijas no están llegando y es por ello que le pedimos que dote de más recursos a estos profesionales sanitarios", ha añadido.

Para el líder de los socialistas mijeños, esta "saturación sanitaria" pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de un hospital en Mijas. "Aunque la alcaldesa Ana Mata se conforme con un nuevo centro de salud, es más que evidente que esa infraestructura no solucionaría las necesidades sanitarias del municipio", ha expresado.

De igual forma, la secretaria general del PSOE de Fuengirola, Carmen Segura, ha reclamado al gobierno andaluz "una urgencia de calidad donde hayan más profesionales y más medios" y ha lamentado que en una población de 180.000 habitantes censados entre los dos municipios, más la población flotante, "solo haya dos ambulancias cuando lo normal es que hubiese una ambulancia por cada 25.000 personas".

La falta de recursos está desencadenando que "el servicio se vaya deteriorando cada vez más", ha asegurado César, un enfermero que trabaja en las urgencias del centro de salud de Las Lagunas. "No hemos llegado a verano y ya son horas de espera para triar a un paciente porque no tenemos los recursos suficientes", ha criticado.

En este sentido, Carmen Martín, secretaria de Salud del PSOE malagueño, ha afirmado que "la situación que padecen los vecinos de Mijas y Fuengirola es la misma que se vive en la capital y en el resto de la provincia".

"Desde que gobierna Moreno Bonilla en la Junta, 18.000 trabajadores sanitarios han ido a la calle, no se cubren, no se mueve la bolsa, no se hacen contratos, y los pocos que se hace de infraestructuras, las realizan con fondos europeos, del que le da el gobierno de España y luego no las dotan, ni de recursos humanos ni materiales, con lo cual no se abren", ha añadido.

Para Martín, el aumento de los presupuestos andaluces en materia de sanidad "corresponde a la apuesta por la privada, a la sanidad pública no están llegando fondos porque Moreno Bonilla lo que quiere es desmantelarla. Tenemos los hospitales por las tardes cerrados, vacíos, salvo en las plantas, como en los centros de salud, por no contratar gente y nuestros aparatos, nuestros equipamientos parados y derivando pacientes a la sanidad pública. Esto nos demuestra que el modelo de Moreno Bonilla es el que tiene dinero, se cura y el que no se muere", ha concluido.

Por parte de los sanitarios, tanto Cesar Rodríguez, enfermero de las urgencias de Las Lagunas, como Antonio de la Cruz, Coordinador del sindicato médico del distrito sanitario de la Costa del Sol, han recordado que estas urgencias cuentan con cinco equipos, compuestos por enfermeros y médicos. Por la tarde pasan a cuatro "que ya son insuficientes", ha explicado Rodríguez, y a partir de las 22 horas hay tres equipos, de los cuales dos son para ambulancias.

"Si las ambulancias están fuera nos quedamos un médico y un enfermero solos para atender lo que vengan", ha recriminado. "Son muchos años con la misma dotación y la población no para de crecer, solo queremos que nos escuchen y una hoja de ruta para intentar cambiar las cosas", ha dicho De la Cruz.