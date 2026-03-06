El PSOE de Málaga exige a Moreno que se posicione sobre la guerra en Irán

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la diputada nacional y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Pérez; y el secretario de Comunicación Política del PSOE-A, Fernando López Gil - PSOE

Aguilar insiste en que "diga si está en el no a la guerra como la inmensa mayoría de los andaluces"

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "se posicione claramente sobre la guerra en Irán".

Así, antes de la reunión del comité electoral de los socialistas malagueños, en una rueda de prensa celebrada en Marbella junto a Fernando López Gil, secretario de Comunicación Política del PSOE-A, e Isabel Pérez, portavoz socialista en el municipio, Aguilar ha pedido a Moreno que diga "si está en el no a la guerra como la inmensa mayoría de los andaluces".

De igual modo, ha defendido la decisión del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, de "no permitir el uso de las bases militares de EEUU en Andalucía para participar en lo que ha calificado como una guerra ilegal emprendida por Donald Trump contra Irán". "Es una decisión que nos protege a los andaluces y a las andaluzas, que nos da garantía y que garantiza nuestra seguridad", ha apostillado.

En este sentido, ha exigido a Moreno que "deje de ponerse de perfil" y que "diga con claridad si está a favor de la guerra y, por tanto, con Alberto Núñez Feijóo, con Trump y con Santiago Abascal, o si está a favor de la paz como está el Gobierno de España".

"Que diga si, como la inmensa mayoría de los andaluces que estamos en el no a la guerra, está al lado de la seguridad de los andaluces o si sigue de la mano de Abascal y de Feijóo para meter a España nuevamente en una guerra ilegal como ya ocurrió con la de Irak", ha señalado.

En este punto, ha agregado que "es el momento de que Moreno ejerza de presidente de los andaluces y deje de ejercer de lacayo de Feijóo y de Trump en esta posición favorable a la guerra ilegal contra Irán".

También Aguilar ha criticado "el comportamiento" del Partido Popular, del que ha dicho que "era un partido de Estado, pero cada día más parece un partido antisistema". En este punto, ha criticado que el PP "se haya apuntado a la política de los bulos" y ha calificado de "absoluta vergüenza la manipulación de un vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para poner en su boca algo que no dijo solo para hacer campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez".

Por otro lado, ha recordado que el PSOE continúa con la campaña "en la que denuncia los incumplimientos del gobierno andaluz en la provincia de Málaga" y ha explicado que los socialistas "han detectado más de 300 promesas electorales incumplidas por Moreno desde su llegada a la presidencia de la Junta en 2018".

"Hemos presentado un mapa interactivo donde se pueden consultar cada uno de estos incumplimientos", ha explicado, al tiempo que ha subrayado que ciudades como Marbella y San Pedro "han sido especialmente castigadas por el gobierno de Moreno Bonilla".

A su juicio, "Moreno es incompatible con unos servicios públicos de calidad. Lo hemos visto a lo largo de estos ocho años. Si queremos una sanidad pública, una educación pública y una dependencia que funcione, desde luego tenemos que quitarlas de las manos de Moreno".

En este sentido, ha asegurado que las próximas elecciones andaluzas servirán para decidir "si queremos seguir con un gobierno que deteriora los servicios públicos para generar espacios de negocio para las empresas privadas o si queremos ponerlos en manos de quien ha demostrado compromiso con ellos", en referencia a la vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero.

Por su parte, López Gil ha explicado que Andalucía "se encuentra en la antesala de una campaña electoral apasionante", en la que los andaluces "tendrán la oportunidad de defender los servicios públicos".

Según ha señalado, estos se han visto "tremendamente deteriorados en los últimos años por la política de privatización del gobierno de Moreno Bonilla". "Sabemos que estas elecciones van del PSOE. Si conseguimos movilizar a nuestro electorado, sabemos que podemos gobernar en Andalucía", ha dicho.

También ha agregado que existe "un sentimiento claro de desencanto en Andalucía por el estado de los servicios públicos, especialmente de la sanidad", y ha asegurado que el PSOE afrontará la campaña "en positivo y con un proyecto político alternativo al de Moreno".

Por último, Pérez ha asegurado que "hoy vamos a estar trabajando para estudiar y proponer ideas de cara a mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas".