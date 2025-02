El PSOE de Málaga exige que no se eliminen las dos paradas del AVE en Antequera "como pide el PP"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, el portavoz socialista en la Diputación, Josele González, y el parlamentario andaluz José Luis Ruiz Espejo han exigido "que no se eliminen las dos paradas del AVE en Antequera como pide el PP".

Los socialistas han anunciado que van a presentar mociones en los ayuntamientos de la comarca y en la Diputación de Málaga defendiendo el mantenimiento de las paradas de los trenes AVE en las estaciones actuales, Antequera y Santa Ana, que conectan con Granada, Málaga, Córdoba y Madrid.

Pérez ha asegurado que "intentar suprimir trenes que pasan por Antequera y por Santa Ana es un atentado al desarrollo económico de Antequera y de la comarca". "Los socialistas siempre hemos demostrado el compromiso firme con Antequera y con su comarca. La alta velocidad llegó aquí a la comarca con la primera estación de Santa Ana, de la mano de los socialistas, y la segunda estación, la de Antequera, vino también de la mano de los socialistas", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que los 22 trenes diarios que paran en estas dos estaciones "dan respuesta a la movilidad".

"No podemos entender las polémicas de intentar buscar el agravio comparativo, intentar echar a pelear distintos territorios, ahí nosotros no vamos a estar. Vamos a seguir defendiendo que todas las paradas que hay ahora mismo se mantengan, por una sencilla razón, porque son necesarios", ha destacado. "No podemos eliminar paradas y trenes simplemente porque lo ha dicho el PP o porque inicia una campaña", ha añadido.

Por su parte, Josele González ha criticado la campaña del PP de Andalucía "para puentear a una ciudad tan importante como Antequera, que es el centro de Andalucía". "Los socialistas malagueños vamos a estar directamente en contra de que se supriman estaciones en Antequera. Vamos a levantar un muro de contención ante ese tipo de propuestas y, por eso, no solo vamos a plantear iniciativas en la ciudad de Antequera, en primer lugar, sino también en todos los municipios de la comarca y en la Diputación de Málaga como institución más importante dentro de nuestra provincia", ha adelantado.

Por último, José Luis Ruiz Espejo ha defendido que el desarrollo económico de toda la comarca de Antequera se ha sustentado en buena parte por las comunicaciones y por la situación geográfica en la que se encuentra. "Defendemos la continuidad de las paradas del AVE que existen en Antequera para que sigan cumpliendo esa función social que tiene el ferrocarril", ha dicho.

Según Ruiz Espejo, "hay en marcha distintas campañas de reivindicación de trenes directos desde distintos puntos, en este caso, desde Granada, y nosotros desde el territorio lo que queremos es reivindicar que las líneas ferroviarias tienen que cumplir también una función social y de desarrollo territorial en aquellas zonas en las que históricamente ha tenido sus paradas y esta estación de Antequera ha sido históricamente una estación de conexiones, fundamentalmente con Granada".