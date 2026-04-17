PSOE y Con Málaga exigen que se "respete la participación vecinal antes de imponer cambios en los parques" de la ciudad

PSOE y Con Málaga junto con vecinos y vecinas del entorno del Parque del Oeste - PSOE

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE y Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga han presentado este viernes, junto a vecinos del entorno del Parque del Oeste en el distrito de Carretera de Cádiz, una moción conjunta para "blindar la protección de los espacios verdes y parques públicos de la ciudad".

Acompañados por presidentes de asociaciones vecinales, ambas formaciones han criticado "el grave estado de abandono que sufren estos pulmones verdes y los reiterados intentos del equipo de gobierno de alterar su uso sin consultar previamente a la ciudadanía".

La viceportavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha exigido que "cualquier decisión que se tome en los parques públicos de la ciudad de Málaga tiene que ser con la participación de los vecinos y vecinas, y tiene que estar justificada".

Asimismo, ha recordado polémicas recientes en relación con el Parque del Oeste, como "el intento de privatizar la mitad de su espacio" para el 'Festival de las Linternas' o un "proyecto unilateral" de la Gerencia de Urbanismo trazado en 2023 "que pretendía instalar infraestructuras ajenas a la naturaleza del parque, mermando zonas verdes y deportivas".

"Afortunadamente, gracias al movimiento vecinal, se ha conseguido que el equipo de gobierno diga que esto no se va a hacer. Pero eso no significa que no estemos alerta para que no se haga en otros parques públicos", ha advertido Medina, que ha instado a la concejala responsable de Medio Ambiente a "no mirar para otro lado" frente a las decisiones que toman otras áreas, como Urbanismo, y que afectan directamente a los parques de la ciudad.

Además de la defensa de la fisonomía de los parques, Medina ha incidido en "la deficiente gestión" del mantenimiento externalizado, señalando que "parques como el de María Luisa, Huelin, Litoral o Sixto están completamente abandonados, con árboles que se secan o están enfermos y zonas verdes que se pierden porque las empresas adjudicatarias no tienen el personal necesario".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolá Sguiglia, ha señalado que "los barrios deben ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno democrático, y por eso hay que cuidar como oro en paño espacios públicos como el Parque del Oeste".

Al respecto, ha criticado que "el equipo de gobierno del Partido Popular está realizando una muy mala gestión de los parques y las zonas verdes de nuestros barrios".

Sguiglia ha añadido que "el servicio de mantenimiento de parques y jardines cuesta más de 18 millones de euros de dinero público al año, pagados a empresas privadas que no se controlan como se debe y que no están haciendo bien su trabajo".

También ha defendido que "toda modificación o cambio sobre el funcionamiento, los espacios o la calidad de las zonas verdes tiene que contar con la participación de los vecinos y vecinas, que son quienes realmente pertenecen a estos espacios".