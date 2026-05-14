Bendodo contrapone la "campaña de la ilusión" del PP a un PSOE "negativo y oscuro" que "apela al miedo"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto de partido. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha contrapuesto la "campaña de la ilusión" de su partido, que, según ha dicho, pide el voto "con una sonrisa en la cara", frente a un PSOE al que ha calificado de "negativo y oscuro" y al que ha acusado de "apelar al miedo" y de "traspasar líneas rojas" mediante llamadas a personas en listas de espera sanitarias para "generar incertidumbre electoral".

Así lo ha manifestado durante un acto público celebrado en Marbella (Málaga) junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, donde ha defendido que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha saldado una "deuda pendiente" con el municipio en materia sanitaria. Entre las actuaciones, ha citado la ampliación del Hospital Costa del Sol, la incorporación de 276 profesionales sanitarios, la puesta en marcha de nuevos centros de salud y distintas inversiones en educación y agua, como la ampliación de la desaladora con una inversión de ocho millones de euros.

Además, Bendodo ha pedido a los malagueños que el domingo "cojan la papeleta del PP de Málaga como garantía de estabilidad y avance". "Es el proyecto que lidera Patricia Navarro; esta es la garantía, el aval para que Málaga siga siendo el referente y Marbella la punta de lanza", ha concluido.

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "niega inversiones" a la provincia y a la Costa del Sol, así como infraestructuras "clave" como el tren litoral, mientras "recauda más de 6.300 millones de euros en impuestos", según datos de 2025. En este sentido, ha criticado que "lo que se recauda aquí se lo llevan a Cataluña", donde, según ha señalado, "los defensores de lo público han destinado esta cantidad a mejorar las carreteras y el Rodalíes".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional entre los ayuntamientos gobernados por el PP y la Junta de Andalucía como motor de desarrollo de la provincia. Como ejemplo, ha destacado el impulso dado en Marbella a los centros de salud de Ricardo Soriano, Las Albarizas, Nueva Andalucía y Las Chapas, además de la ampliación del Hospital Costa del Sol, un proyecto que, según ha recordado, permaneció paralizado durante doce años bajo anteriores gobiernos socialistas.

"Que en siete años de gobierno tengamos dos nuevos institutos, uno en San Pedro y otro en Las Chapas, o que sigamos avanzando en materia de agua y en muchas otras cuestiones es la prueba de que las políticas del PP funcionan", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que en municipios como Marbella "nunca ha habido tanta y mejor sanidad pública".

En este punto, Navarro ha reprochado al PSOE su campaña de "difamación" contra la sanidad pública andaluza y sus profesionales, advirtiendo de que "mientras que Moreno le canta a Andalucía con ilusión, con orgullo y con ganas de seguir transformando esta tierra; de seguir mejorando los servicios públicos y bajando impuestos, Montero venía cada fin de semana de Madrid a cantarle las cuarenta a los andaluces".



