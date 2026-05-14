PP Sevilla destaca que "el revulsivo" de la cultura con Moreno y asegura que está "al servicio de los ciudadanos"

El candidato número cuatro del PP por Sevilla a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, Toni Martín, durante el acto. - PP SEVILLA

LA RINCONADA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato número cuatro del PP por Sevilla a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, Toni Martín, ha defendido que "la cultura ha vivido un auténtico revulsivo en Andalucía y en Sevilla en los últimos siete años" y ha asegurado que ahora está "al servicio de todos los ciudadanos y del crecimiento económico" de la comunidad.

Durante un acto celebrado en La Rinconada (Sevilla), Martín ha apadrinado una iniciativa impulsada por el PP local junto a la Fundación Memoria Plural para fomentar la cultura en el municipio. Junto a la presidenta del PP de La Rinconada, Virginia Pérez, ha inaugurado el programa 'Súmate a la Cultura', mediante el que la sede local del partido abrirá sus puertas cada jueves para acoger exposiciones, charlas y otras actividades culturales.

El también portavoz del Grupo Popular en la XII Legislatura ha afirmado que "la cultura se ha convertido en una bandera del cambio en Andalucía" y ha destacado que el empleo cultural ha crecido un 75% durante los gobiernos de Juanma Moreno, mientras que las empresas del sector han pasado de 25.000 a 40.000, en su mayoría autónomos y pymes.

Asimismo, ha asegurado que los sectores creativos cuentan actualmente con "el mayor apoyo de la historia" por parte de la Junta y ha recordado la recuperación de ayudas a la actividad editorial que, según ha dicho, fueron eliminadas durante los gobiernos socialistas. También ha puesto en valor el apoyo a ámbitos "tradicionalmente ignorados", como la moda, las bandas de música o el arte sacro, que ha recibido 2,8 millones de euros en subvenciones en la provincia de Sevilla.

En esta línea, Martín ha subrayado el incremento del 20% en el presupuesto de la Consejería de Cultura, que ha pasado de 279,8 millones de euros en 2018 a los 336,6 millones consignados para 2026.

ESPACIOS "RECUPERADOS TRAS DÉCADAS DE ABANDONO"

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de Moreno ha recuperado "tras décadas de abandono" espacios emblemáticos como las Atarazanas de Sevilla, donde se han invertido 20 millones de euros, o el Estadio de La Cartuja, que "ahora acoge grandes eventos" y que, según ha señalado, el PP encontró "abandonado" a su llegada al Gobierno andaluz.

El candidato también ha felicitado a la presidenta del PP de La Rinconada por poner las dependencias del partido "al servicio del municipio y de la cultura", y ha confiado en que cada jueves "la sede popular se convierta en un rincón donde los ciudadanos, piensen como piensen, puedan compartir y profundizar en cuestiones relacionadas con el conocimiento, la historia, la cultura y las tradiciones de nuestra tierra".

Por su parte, Virginia Pérez ha mostrado su satisfacción por la colaboración iniciada entre el PP de La Rinconada y la Fundación Memoria Plural, y ha agradecido a su presidente, José Pajuelo, el impulso dado a "la apuesta decidida por acercar la cultura a los ciudadanos de La Rinconada", así como la cesión de fondos de la entidad para esta actividad.

En esta primera jornada de la iniciativa se han exhibido dos cartas originales: una fechada en 1499 y firmada por los Reyes Católicos, y otra de 1550 rubricada por el regente de Castilla Maximiliano II de Habsburgo y Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca.

