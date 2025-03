El PSOE de Málaga insiste en que Moreno cese a la consejera y al delegado de Salud "tras el escándalo del Materno"

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha señalado a "la crítica situación de la sanidad pública en la ciudad", y el portavoz, Daniel Pérez, ha insistido en que "tanto la consejera de salud, Rocío Hernández", como el delegado territorial del área, Carlos Bautista, "deben dimitir inmediatamente por poner en peligro a las mujeres embarazadas en Málaga".

Pérez, que ha comparecido acompañado de los responsables de sanidad y del distrito Cruz de Humilladero en el grupo socialista, Carmen Martín y Pablo Orellana respectivamente, y del concejal Salvador Trujillo, ha puesto de manifiesto que "la falta de personal en los centros de salud da lugar a inaceptables tiempos de espera que sufren los ciudadanos para ser atendidos".

Así, ha dicho que este pasado miércoles "se puso en peligro a una mujer embarazada, que dio a luz a su hijo muerto sin que se le administrara la epidural como había solicitado, por la falta de personal. Es intolerable que en un momento tan trágico se prive a una mujer de un mínimo de humanidad y alivio en el parto".

"Esto demuestra la situación límite que viven nuestros hospitales debido a los recortes de Moreno Bonilla y a la falta de acción de sus responsables en Andalucía y en Málaga", ha criticado el líder socialista a la vez que ha recordado "la grave situación que ha sido denunciada por el sindicato de enfermería Satse".

Pérez ha recordado que "hace apenas tres años, el Servicio Andaluz de Salud eliminó el servicio de partos del Hospital Clínico, concentrando toda la atención en el Materno Infantil, que ahora se encuentra desbordado".

"No se trata solo de que falten hospitales, sino de que los que hay no están funcionando por la falta de personal. Donde deberían trabajar nueve personas, solo hay una. No se cubren bajas y los recursos son insuficientes", señala.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista ha exigido la dimisión de la consejera de Salud y que comparezca en el Parlamento para dar explicaciones. "Queremos que la consejera dé la cara y explique qué ha pasado. No podemos permitir que hechos como el del Hospital Materno se repitan. Esto es una cuestión de humanidad", ha agregado Daniel Pérez.

Asimismo, han recordado que la Consejería de Salud está bajo sospecha debido a presuntos contratos fraudulentos que están siendo investigados. "La Junta de Andalucía tiene más dinero que nunca, pero en lugar de reforzar la sanidad pública, está apostando por su deterioro con el objetivo de favorecer la sanidad privada. Moreno Bonilla quiere que la sanidad pública empeore para que la gente termine contratando seguros privados porque no tiene otra opción. Es una vergüenza", ha zanjado el portavoz socialista.

"CAOS EN CRUZ DE HUMILLADERO"

Sobre la situación de la Atención Primaria, "estamos en la puerta de un centro de salud de Cruz de Humilladero para denunciar su mal estado", ha expresado el concejal socialista Pablo Orellana, responsable del distrito en este grupo municipal. Allí, tras hablar con varios usuarios de la sanidad, el edil ha comprobado cómo "a personas enfermas que acaban de pedir cita con su médico de cabecera se les está dando fecha para el 22 de marzo, lo que supone una espera de 12 días. Esto es insostenible".

"Reiteramos nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Cruz de Humilladero, un distrito con 90.000 habitantes que cuenta con solo cuatro centros de salud: Portada Alta, Carranque, Tiro de Pichón y el propio centro del distrito", ha explicado Orellana.

"Ya hemos denunciado en numerosas ocasiones la situación de estos centros. En nuestra última visita al de Tiro de Pichón, el sistema de citas se cayó y los vecinos se quedaron sin poder solicitar una consulta. Esto es inaceptable", ha afirmado el concejal socialista.

Orellana ha exigido a Moreno que explique "por qué rechaza una quita de deuda de 19.000 millones de euros y, al mismo tiempo, solicita 1.000 millones más mientras la sanidad pública está en colapso. Cada vez hay más dinero destinado a conciertos con la sanidad privada mientras los ciudadanos de Málaga sufren tiempos de espera interminables y una falta absoluta de recursos en los centros de salud y hospitales", ha concluido.