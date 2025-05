El PSOE de Málaga llevará al Pleno del Ayuntamiento una moción para pedir medidas en atención a la dependencia

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta de Andalucía "medidas inmediatas para revertir la dramática situación del sistema de atención a la dependencia en la comunidad". Así lo ha expresado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que ha presentado junto a la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez una moción para tratar de "frenar el colapso" provocado por Juan Manuel Moreno en la aplicación de la Ley de Dependencia por unas demoras que "son inadmisibles". La moción ordinaria se debatirá en el pleno municipal del mes de mayo.

Según una comunicado, Pérez ha señalado que "una persona dependiente tiene que esperar actualmente más de 600 días para que se resuelva un recurso", cuando la normativa establece un plazo máximo de 180 días. "Esto es una muestra evidente de la mala gestión de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía", ha afirmado el líder del PSOE local, quien ha instado al alcalde, Francisco de la Torre, a posicionarse públicamente. "Se pide que exija al presidente andaluz el cumplimiento estricto de la ley y que garantice una atención digna a las personas dependientes".

Pérez ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma con mayores retrasos en la tramitación de expedientes relacionados con la dependencia. "Entre enero y marzo han fallecido más de 600 personas en nuestra tierra esperando una resolución. Esto no puede seguir así", ha denunciado. Para el portavoz socialista, "la situación es insostenible ante una demanda creciente" y exige que el gobierno andaluz "se ponga a trabajar y gestione con eficacia un sistema esencial para miles de familias en Málaga y en toda Andalucía".

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, responsable en materia social en el PSOE y que defenderá el texto, ha añadido que "hay unas 50.000 personas en Andalucía siguen sin prestación a pesar de tener el derecho reconocido. Además, entre enero y marzo de este mismo año, 683 personas han fallecido sin poder acceder a ese derecho. No olvidemos que la Ley de Dependencia no es caridad: es un derecho", ha subrayado. La concejala ha lamentado que Andalucía ostente "el triste récord de ser la comunidad autónoma en la que más se tarda en acceder a un recurso de dependencia, con 587 días de espera, frente a los 338 de media en España, cuando la ley establece un plazo máximo de 180 días".

Para Rodríguez, la raíz del problema no es económica, sino de gestión: "Que no nos engañen, esto no es un problema de financiación, es el retrato de una pésima gestión del Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. De hecho, Andalucía es la comunidad que más fondos recibe, con una financiación del 40%", ha recordado, comparándolo con el 19% que aportaba el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando era secretario de Estado en el Gobierno central.

A este contexto de colapso se suma, según la edil socialista, la situación crítica del sector profesional. "El descontento del sector es evidente, porque no les salen las cuentas con la pobreza de la asignación económica que reciben de la Junta y las condiciones laborales que soportan las auxiliares de ayuda a domicilio son inhumanas y leoninas", ha zanjado Rosa del Mar Rodríguez.