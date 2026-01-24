PSOE Málaga: "La mala gestión del PP del contrato de vigilancia del edificio de Urbanismo pone en riesgo tres distritos"

Los concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Daniel Pérez y Salvador Trujillo en una reunión con agentes de la Policía Local. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este sábado que "la falta de control" del equipo de gobierno local del PP en la contratación de servicios con empresas "pone en riesgo la seguridad en tres distritos", concretamente los de Centro, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, después de que el incumplimiento de la concesionaria de la vigilancia del edificio de Urbanismo de la capital "haya obligado a destinar agentes de la Policía Local a estas labores".

Así lo ha expresado el concejal responsable de Seguridad en el grupo socialista, Salvador Trujillo, que, según señala en un comunicado, ha podido conocer el cuadrante de guardias de la Policía Local en las jefaturas de estos tres distritos y que "como mínimo hasta el próximo mes de marzo serán los policías locales los encargados del control de entrada y salida" del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

"Esta decisión supone dejar a estos distritos con un número muy reducido de agentes, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana en amplias zonas de la ciudad", ha advertido Trujillo, quien ha subrayado que "el Ayuntamiento está utilizando a la Policía Local para tapar una gestión absolutamente negligente del contrato de seguridad".

Además, el edil socialista ha criticado que los trabajadores de la empresa de seguridad del edificio de Urbanismo, no cobrarán, como mínimo, hasta el mes de abril, ya que la empresa "no está abonando los salarios", según los propios empleados.

A esta situación se suma el hecho de que los trabajadores de vigilancia "tampoco pueden solicitar la prestación por desempleo, al no haberse extinguido formalmente el contrato", que el socialista pide al Ayuntamiento "que se extinga inmediatamente para poder ofertar otro con otra empresa que sí se haga cargo de la seguridad".

"Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que llevan meses sin cobrar, con familias detrás, y que se encuentran atrapados en un limbo administrativo por la irresponsabilidad de la empresa y la pasividad del Ayuntamiento", ha señalado Trujillo.

"Una vez más, el alcalde de Málaga se olvida de los derechos laborales y sociales de quienes prestan servicios municipales", pero "es que además, en esta ocasión, se está poniendo en peligro la seguridad en tres distritos de Málaga".

Trujillo ha aseverado que "el PSOE estará muy vigilante para que, una vez se contrate con otra empresa la vigilancia de la GMU, se subrogue a los trabajadores, se garantice la continuidad del servicio y, sobre todo, se pague de una vez por todas los salarios que se les adeudan".

Y ha zanjado que "lo que está ocurriendo en Urbanismo es un ejemplo más del modelo de externalización sin control del Partido Popular, donde siempre pierden los trabajadores y acaba pagando la ciudad".