El PSOE de Málaga pide a la Junta que descarte la Vega de Mestanza y busque otras ubicaciones para la depuradora

Josele Aguilar: "Siempre hemos estado en la defensa de este pulmón verde y productivo"

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este martes a la Junta de Andalucía que descarte el área de la Vega de Mestanza y busque otras ubicaciones para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte.

En una visita al paraje natural, en Alhaurín de la Torre, pocos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha obligado a la Junta a paralizar las obras de la EDAR, Aguilar ha pedido al Gobierno andaluz que valore las distintas opciones que hay para la ubicación de esta infraestructura.

Además, el secretario general de los socialistas malagueños ha pedido que se descarte "como ya han hecho los tribunales, esta de la Vega de Mestanza, porque no solamente hace daño a un ecosistema que se ha construido a base del esfuerzo de muchos vecinos de Alhaurín de la Torre, y que se ha convertido en un pulmón verde, sino también en una zona productiva del sector agroalimentario que además genera muchos puestos de trabajo".

"El PSOE siempre ha estado en la defensa de este pulmón verde y productivo que es la Vega de Mestanza. No tenía sentido que de las distintas opciones que había para colocar la depuradora se eligiese la que era más dañina desde el punto de vista medioambiental, también una de las más costosas en una zona inundable", ha agregado.

Además, Aguilar ha asegurado que desde su formación se va a seguir peleando: "Hemos llevado iniciativas al Parlamento de Andalucía, a los distintos ayuntamientos, y vamos a seguir peleando para que la Junta de Andalucía, ya sea de manera negociada o por la vía de los tribunales, finalmente decida la ubicación alternativa y no maltrate, no castigue y no termine destruyendo la Vega de Mestanza".

Por su parte, el portavoz socialista en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha celebrado la noticia de la paralización de la obra de la depuradora y ha pedido a la Junta "que acate y busque la mejor alternativa, la más ecológica y la menos costosa".

"Desde el PSOE de Alhaurín de la Torre llevamos desde el año 2017 reclamando que no se construyera aquí. No hemos llegado a última hora, ocho años presentando mociones, peleando y luchando de mano de los vecinos", ha dicho.

"Durante un tiempo, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, aprobó nuestras mociones, porque intentaba, por un lado, firmar que sí viniera aquí y, por otro lado, engañar a los vecinos. Hasta que se tuvo que unir al consorcio y ahí ya no había otra excusa", ha considerado.

Márquez ha pedido expresamente que la depuradora no se ubique en otro punto de Alhaurín de la Torre como Zapata. "Esperemos que todo lo que hemos luchado por la Vega de Mestanza, ahora no tengamos que luchar por la Vega de Zapata, porque aquí lo que están primando son los intereses económicos", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que "el alcalde de Málaga ofreció un terreno que el alcalde de Alhaurín de la Torre aceptó porque le permitía construir la ciudad aeroportuaria, ese pelotazo urbanístico que también sobrevuela sobre la Alhaurín de la Torre".

"No es el modelo que queremos para nuestro pueblo. No queremos un pueblo más colapsado, no queremos un pueblo con más cemento y más hormigón", ha añadido. "Queremos un pueblo que crezca, pero en sostenibilidad, y que también mantenga los espacios verdes y naturales. Nunca el hormigón va a ser mejor que lo que vemos aquí a nuestra espalda", ha concluido.

Por último, Mari Carmen Mestanza, en representación de los vecinos de la zona, ha celebrado la "buena noticia" de la paralización de la obra de la depuradora, aunque ha asegurado que "no es una noticia tranquilizadora, porque cabe recurso".

"Bendodo nos dijo que, 'si esto lo dice un juez, nos retiramos y haremos la depuradora en otro sitio'. Ya lo ha dicho un juez. Me daría mucha pena que recurrieran y nos martirizaran aún más. Estamos siendo maltratados institucionalmente", ha expuesto. "Nosotros no nos rendimos. Esto se va a salvar. Ya tenemos la justicia de nuestro lado", ha concluido.