La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Martín, - PSOE

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Martín, ha anunciado la presentación de una moción al próximo pleno municipal para "redefinir las prioridades estratégicas y de inversión de la ciudad, situando el acceso a la vivienda y las necesidades reales de los malagueños en el centro de la acción municipal".

Martín ha criticado que "han hecho grandes anuncios de grandes proyectos como el auditorio, el Plan Málaga Litoral o el Guadalmedina. Son proyectos que llevan ahí durante años, que Paco de la Torre anuncia, pero para los que luego no tiene financiación y, por lo tanto, están parados".

Así, ha lamentado "la contradicción" que supone que "el alcalde siga anunciando proyectos millonarios mientras miles de viviendas encuentran dificultades para su desarrollo por la falta de infraestructuras básicas".

"Las viviendas se están construyendo, se están haciendo los sorteos y se dice que se van a adjudicar, pero faltan infraestructuras básicas. Ahora mismo no tienen luz, pero es que tampoco se ha previsto qué tipo de movilidad va a haber allí, qué líneas de autobús hay que poner, ni hay proyectos de centros educativos o sanitarios", ha señalado en un comunicado la viceportavoz, al tiempo que ha advertido de "las consecuencias de la falta de planificación del equipo de gobierno en los nuevos desarrollos residenciales de la capital".

En este sentido, la dirigente socialista ha reclamado "la elaboración de un plan extraordinario de inversiones que permita desbloquear los desarrollos residenciales, especialmente aquellos que contemplan vivienda protegida, así como una planificación de los equipamientos y servicios públicos necesarios para atender a sus futuros residentes".

"Vamos a mandar a la gente a una zona nueva de la ciudad donde no tienen los equipamientos necesarios para que esas familias puedan vivir en sus casas. Lo que queremos es que el Ayuntamiento haga un plan municipal para que todas esas infraestructuras básicas se pongan en marcha y los vecinos tengan todo lo que necesitan cuando lleguen a esos barrios", ha explicado Martín.

La iniciativa socialista plantea, además, revisar la viabilidad económica y los plazos de ejecución de los grandes proyectos municipales, así como establecer una programación plurianual de inversiones que priorice la vivienda asequible, la movilidad y los servicios públicos.

Así, los socialistas defienden "la necesidad de abrir una tercera etapa en la transformación de Málaga, superando un modelo de ciudad expulsiva para avanzar hacia una Málaga recíproca, capaz de devolver a sus vecinos la prosperidad que contribuyen a generar".

"Lo primero que hay que hacer es facilitarle la vida a los malagueños para que puedan vivir en la zona nueva de Málaga y no se tengan que ir de su ciudad", ha concluido.