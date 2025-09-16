El PSOE de Málaga pide a De la Torre "la misma valentía que ha tenido Sánchez eliminando pisos turísticos"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la concejala socialista Carmen Martín. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que tenga "la misma valentía que ha tenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eliminando pisos turísticos".

Así lo ha expresado Pérez, acompañado por al concejala socialista Carmen Martín en una rueda de prensa en la que ha valorado el anuncio que hizo el pasado fin de semana el presidente del Ejecutivo en Málaga por el que se eliminarían "más de 8.000 pisos turísticos ilegales en la provincia, de los cuales 1.471 se encuentran en la capital malagueña".

Pérez ha dicho que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "están al lado de la especulación, en vez del lado de las familias. En vez de hacer de Málaga zona tensionada para bajar los precios del alquiler apoyan la proliferación de los pisos turísticos", que, a juicio de los socialistas, son "responsables de la fuga de familias de la capital".

En esta línea, el socialista ha reiterado que "la proliferación descontrolada de viviendas turísticas está exagerando un gravísimo problema de alquiler y de compra en la ciudad" y ha provocado "una subida desproporcionada de los precios".

"El señor De la Torre debería ser valiente, exigir a la Junta la declaración de zona tensionada en todo el término municipal y aplicar la Ley Estatal de Vivienda, que permite poner límites claros para reducir el número de pisos turísticos y abaratar los alquileres. Pero prefiere seguir beneficiando a la especulación, mientras jóvenes, familias y mayores se ven expulsados de Málaga", ha expresado Pérez.

En este sentido, Pérez ha insistido en que "23.000 malagueños se marcharon en 2023 por no poder comprar ni alquilar una vivienda en la ciudad. El mayor fracaso de un alcalde es ver cómo sus vecinos se ven obligados a irse de la ciudad donde han nacido y quieren vivir".

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha subrayado que la situación actual "es consecuencia directa de la falta de medidas del alcalde" y de que "Paco de la Torre haya dado manga ancha a las viviendas turísticas, muchas de ellas ilegales, sin poner en marcha controles ni suficientes inspectores para frenar esta práctica".

"Nos preguntamos por qué hemos llegado a este punto tan grave, porque el alcalde ha permitido que el problema se nos vaya de las manos. Málaga necesita soluciones, no más complicidad con la especulación inmobiliaria", ha concluido la socialista.