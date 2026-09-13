PSOE Málaga presenta una moción para reclamar un plan global para prevenir vertidos y modernizar la red de saneamiento

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MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Málaga ha presentado una moción para reclamar al Ayuntamiento medidas de prevención de vertidos, protección del litoral y modernización de la red de saneamiento y drenaje, tras los episodios de contaminación de aguas registrados durante el verano de 2026.

Los socialistas consideran que la reiteración de estas incidencias no puede atribuirse exclusivamente a las circunstancias meteorológicas y exige una respuesta estructural.

En un comunicado, especifican que la iniciativa reclama una planificación global, plurianual y dotada presupuestariamente para adaptar las infraestructuras al crecimiento urbano y a los episodios de lluvias intensas.

Asimismo, la moción solicita transparencia sobre el estado de la red de saneamiento, el porcentaje de Málaga que dispone de redes separativas, los puntos críticos y las inversiones realizadas y pendientes.