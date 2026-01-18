PSOE Málaga reclama al Ayuntamiento la reactivación del Plan Especial del Monte Gibralfaro "tras diez años de retraso"

PSOE reclama al Ayuntamiento la reactivación del Plan Especial del Monte Gibralfaro - PSOE

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este domingo que defenderá este lunes, 19 de enero, en la Comisión de Urbanismo una moción para "impulsar, actualizar y desarrollar" el Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, aprobado en 2015 y "prácticamente paralizado desde entonces". El concejal socialista Mariano Ruiz ha advertido de que, "pese a consignarse en junio del año pasado una modificación presupuestaria de un millón de euros para la primera fase del plan, diez años después ni siquiera han comenzado las contrataciones".

En una nota emitida por el grupo, Ruiz ha criticado "la falta de una estrategia clara por parte del equipo de gobierno del PP y una gestión a trompicones, a base de parches y decisiones que nadie entiende".

El edil socialista ha enmarcado de igual forma que el Monte Gibralfaro es uno de los principales espacios naturales y patrimoniales de la ciudad, además de un pulmón verde y un elemento clave del paisaje malagueño. "Gibralfaro no es un descampado ni un solar disponible para decisiones improvisadas. Es patrimonio histórico, paisaje protegido y un emblema de la ciudad que incluso forma parte de nuestro escudo", ha subrayado.

La moción responde también, según los socialistas, a la "creciente inquietud vecinal" tras las recientes actuaciones forestales, que "han incluido la tala de distintos ejemplares y han generado numerosas quejas ciudadanas". Por ello, el PSOE ha reclamado "transparencia, acceso a los informes técnicos que justifican estas intervenciones, información actualizada sobre el grado de ejecución del Plan Especial y la explicación de las medidas de reforestación o compensación previstas".

Así, los socialistas han urgido la reactivación y actualización del Plan Especial, además de proponer la creación de un Comité de Seguimiento con participación de grupos municipales, personal técnico, expertos independientes, asociaciones vecinales y colectivos sociales.