PSOE de Málaga reivindica un 2025 "de récord de empleo y avances sociales", frente a "recortes del PP en Andalucía"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en rueda de prensa de balance de 2025. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reivindicado el balance del año 2025 como un ejercicio "marcado por cifras récord de empleo y avances sociales impulsados por el Gobierno de España", frente a los "recortes en servicios públicos aplicados por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

Aguilar ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año y ha avanzado los objetivos políticos del partido de cara a 2026.

En su análisis, Aguilar ha subrayado que 2025 se cierra con "cifras récord de empleo y cifras importantes en cuanto al avance de derechos y libertades, fruto de la acción del Gobierno de España".

Ha destacado la aprobación de un decreto ley "que amplía el escudo social, revaloriza las pensiones conforme al IPC --beneficiando a 270.000 pensionistas malagueños--, impulsa el abono de transporte para Cercanías y Media Distancia y actualiza las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que permitirá "una cifra récord de financiación del Gobierno de España a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas en 2026".

Frente a este modelo, Aguilar ha cuestionado la actitud del PP y ha reclamado "responsabilidad" a la dirección de la formación y al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "para que no den la espalda a medidas que van a mejorar la vida de los andaluces y andaluzas, de los malagueños y malagueñas".

Así, ha contrapuesto la acción de "gobiernos del PP que decidieron salvar a los bancos a costa de la gente", frente a un Gobierno de España "que ha decidido salvar a la gente a costa de los bancos, de las grandes fortunas y de las clases privilegiadas".

En el ámbito andaluz, el secretario general del PSOE de Málaga ha lamentado que 2025 "termina como empezó, con recortes en los servicios públicos por parte de Moreno Bonilla" y ha señalado en concreto "la eliminación de más de 2.770 aulas desde que el PP gobierna la Junta, el incremento del 144% en las listas de espera sanitarias, con más de dos millones de andaluces afectados, y el bloqueo de más de 46 millones destinados al programa de tarjetas monedero para familias vulnerables".

"Este no ha sido un buen año para Andalucía por el Gobierno de Moreno Bonilla. Ha sido otro año perdido para Andalucía y también para Málaga", ha afirmado Aguilar, quien ha extendido su crítica al ámbito provincial y local.

Así, en relación con la Diputación de Málaga, ha acusado a su presidente, Francisco Salado, de "cerrar 2025 con el triste récord de ser el presidente de Diputación más sectario que ha habido nunca" y ha criticado una gestión "orientada a castigar a los municipios gobernados por el PSOE y beneficiar a los del PP".

Respecto al Ayuntamiento de la capital, ha señalado que el alcalde, Francisco de la Torre, y su equipo "están completamente superados por las circunstancias", punto en el que ha puesto como ejemplos "la renuncia a ser sede del Mundial 2026, la falta de limpieza en los barrios, la ausencia de una respuesta eficaz al problema de la vivienda y el impulso del proyecto de la Torre del Puerto, una torre que ya nadie quiere en la ciudad".

En clave orgánica, Aguilar ha destacado que el PSOE de Málaga es hoy "un partido unido, fuerte y con ambición política" y ha agradecido el trabajo de alcaldesas, alcaldes, secretarios generales y cargos públicos.

Para el secretario provincial del PSOE, la organización "está preparada para afrontar el nuevo ciclo electoral" y ha afirmado con rotundidad que van "a discutir y a pelear la hegemonía que hasta ahora ha tenido el PP en la provincia de Málaga, dando la batalla en todas y cada una de las alcaldías y también en la Diputación".

"El PSOE en Málaga está preparado para afrontar estos ciclos electorales. Salimos a ganar, salimos a discutir la hegemonía del PP en la provincia de Málaga y a poner fin a esta hegemonía electoral", ha concluido.

En el inicio de la rueda de prensa, Aguilar ha trasladado "las condolencias, el recuerdo y el cariño a la familia de las dos víctimas mortales en Alhaurín el Grande por el temporal que hemos vivido en esta última semana", así como la solidaridad del PSOE de Málaga con todas las personas afectadas.

Asimismo, ha querido agradecer "el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Infoca, los bomberos de la Diputación" y ha reconocido "muy especialmente a las alcaldesas y alcaldes de los municipios afectados, que han estado desde el principio al pie del cañón velando por la seguridad de sus vecinos y vecinas".