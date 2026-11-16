El PSOE de Málaga reivindica una "cultura libre" frente "a la censura que imponen PP y Vox donde gobiernan"

El cabeza de lista socialista al Congreso, José Bernal, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en Torremolinos (Málaga). - PSOE DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha reivindicado este lunes 16 en el municipio malacitano de Torremolinos la "cultura libre" como un "derecho universal y un espacio de libertad frente a la censura que están imponiendo el PP y Vox en las instituciones donde gobiernan".

Según ha precisado la formación en una nota, coincidiendo con el Día Mundial del Flamenco, el cabeza de lista socialista al Congreso, José Bernal, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la candidata socialista a la Alcaldía de Torremolinos, Nieves Rosales, han defendido las políticas culturales del Gobierno de Pedro Sánchez y han advertido de los "retrocesos que supondría un gobierno de las derechas" tras los comicios generales del 29 de noviembre.

Asimismo, Bernal ha defendido las medidas del Gobierno para universalizar el acceso a la cultura, como el Bono Cultural Joven, que los socialistas "se comprometen a ampliar", y la propuesta de un abono de cine de quince euros para menores de 25 años. "La cultura no puede ser un elemento de lujo destinado solamente a unos pocos", ha señalado.

Asimismo, ha afeado la "censura cultural que están ejerciendo PP y Vox desde las instituciones donde gobiernan". "No entendemos que casi 50 años después del franquismo las derechas estén censurando como se censuraba durante la dictadura", ha afirmado. En este sentido, ha anunciado el compromiso socialista de "impulsar modificaciones legales que impidan cualquier tipo de censura desde las administraciones públicas".

Además, el cabeza de lista socialista ha destacado el "apoyo ciudadano" que están encontrando durante la campaña y ha indicado que en Málaga el PSOE se quedó a unos 2.400 votos de arrebatar un diputado al PP en 2023. "No solamente nos jugamos el cuarto diputado, está en juego el gobierno progresista", ha asegurado, llamando a concentrar el voto progresista en el PSOE.

Por su parte, Aguilar ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 2.500 millones de euros del Plan de Recuperación al impulso de la cultura, la recuperación del patrimonio y la creación audiovisual.

Asimismo, ha anunciado el compromiso socialista de impulsar una nueva Ley General de Cultura que garantice su financiación y los derechos culturales, además de reformar el Estatuto del Artista y proteger a los creadores frente a los desafíos de la inteligencia artificial (IA).

"La cultura es esencialmente libertad y no podemos permitir que se den pasos atrás", ha asegurado. En este sentido, ha criticado que PP y Vox están recuperando prácticas de censura que "hacía décadas que no se veían en nuestro país", con la suspensión de obras de teatro, danza y otras expresiones culturales.

En esta línea, Aguilar ha asegurado que "la remontada del Partido Socialista es una realidad" y ha llamado a movilizar el voto progresista para "frenar la involución de las derechas y seguir avanzando en derechos culturales".

Por último, Rosales ha mostrado su preocupación por la "censura que se está manifestando en la retirada de obras de teatro y danza de las programaciones culturales" y por el "uso partidista" de las instituciones. "Las instituciones culturales están precisamente para garantizar la libertad de los artistas y la libertad de la cultura", ha afirmado.

La candidata socialista a la Alcaldía de Torremolinos ha defendido también la dignificación de las condiciones laborales de los profesionales de la cultura y la reforma del Estatuto del Artista. "La cultura no es un lujo, es un bien común, es un derecho democrático al que debemos tener acceso todos los ciudadanos", ha señalado, reivindicando una cultura "plural, diversa y fundamentalmente libre".