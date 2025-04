PSOE: "Málaga saldrá a la calle para decirle a De la Torre que este modelo especulativo tiene que acabar"

MÁLAGA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar de forma masiva en la manifestación convocada este sábado 5 de abril en defensa del derecho a una vivienda digna y asequible.

"Málaga saldrá a la calle para decirle a Francisco de la Torre --alcalde de Málaga-- que este modelo especulativo tiene que cambiar. Hay que defender el derecho a la vivienda con medidas reales, no con anuncios vacíos", ha señalado Pérez durante una rueda de prensa.

Así, ha lamentado que, "pese a la grave situación de emergencia habitacional que atraviesa la ciudad, el equipo de gobierno del PP no haya adoptado ninguna medida efectiva en la junta de gobierno local celebrada hoy".

"En lugar de aprobar soluciones para quienes no pueden acceder a una vivienda, anuncian 639 viviendas libres en Churriana, a más de 500.000 euros. ¿Para quién está gobernando este Ayuntamiento?", ha cuestionado.

En este punto, ha lamentado "el éxodo de población malagueña provocado por la escalada de precios": "En los últimos siete años, 50.000 malagueños se han visto obligados a marcharse. Mientras tanto, hay más de 13.000 viviendas turísticas compitiendo de forma desleal con el alquiler residencial. Paco de la Torre prometió una moratoria global, pero hoy no ha aprobado absolutamente nada. Es humo", ha señalado.

Además, el dirigente socialista ha criticado "la escasa efectividad" de las ayudas municipales para afrontar la crisis habitacional. "Hoy hemos sabido que sólo 3.615 personas se benefician de la ayuda al IBI. En una ciudad de casi 600.000 habitantes, eso supone apenas un 0,006%. No se puede presumir de ayudar cuando la inmensa mayoría se queda fuera", ha agregado Pérez, que ha calificado estas políticas como "insuficientes y propagandísticas".

Por último, ha insistido en la necesidad de una respuesta ciudadana contundente: "No se puede hacer un proyecto de vida en Málaga si los jóvenes no pueden independizarse, si las familias no pueden quedarse en su ciudad. Por eso llamamos a llenar las calles este sábado. Porque frente a la especulación, hay que defender el derecho a quedarse y a vivir dignamente en Málaga", ha concluido.