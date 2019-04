El PSOE de Mijas espera que se depuren responsabilidades en el supuesto caso de espionaje y se aclaren los hechos

Publicado 04/04/2019 17:16:01 CET

"No podemos entender el nuevo intento de obstaculizar esta investigación por parte de Maldonado", aseguran los socialistas

MIJAS (MÁLAGA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista de Mijas (Málaga) espera que, después de que conocerse que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el supuesto caso de espionaje en la localidad, "se depuren responsabilidades y se aclaren estos hechos lo antes posible por el bien de Mijas y de todos los mijeños". "Si alguien ha hecho algo que lo pague", han apostillado.

El portavoz y candidato del PSOE a la Alcaldía de Mijas, Josele González, han comparecido para informar sobre el traslado a la Fiscalía de las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública municipal Mijas Comunicación y que podrían haber supuesto la vulneración de la intimidad de trabajadores del medio público local.

Unos hechos, han dicho, "de extrema gravedad" reflejados en el informe inicial redactado por el perito informático contratado por la totalidad del Consejo de Administración para la realización de la auditoria de la empresa pública local y que los socialistas ponían en conocimiento de la Fiscalía este pasado miércoles, "por las supuestas evidencias constituyentes de delitos de prevaricación administrativa, incitación al delito, estafa procesal, infidelidad en la custodia de documentos oficiales y manipulación de los mismos". "Todo ello, presuntos muy graves ante los que no podemos ni queremos mirar hacia otro lado", han asegurado.

CRITICAN ACTITUD DEL ALCALDE

Así, González, ha criticado la actitud del alcalde del municipio, Juan Carlos Maldonado, ante estos hechos y especialmente tras su comparecencia este pasado miércoles. "Una rueda que seguimos sin comprender y en la que el regidor, en vez de defender los intereses de los vecinos y de estos trabajadores, se dedicó a propinar insultos y a lanzar falsas acusaciones tanto a la directora de esta empresa como a también a los concejales y miembros de la oposición sin hacer distinciones, demostrando una vez más que es incapaz de asumir sus responsabilidades", han dicho.

Los socialistas han defendido el procedimiento seguido para la contratación de esta auditoría "por unanimidad del Consejo de Administración" y "ante las sospechas de eliminación de información por parte del anterior director, así como de las supuestas escuchas y violación de la intimidad de los trabajadores mediante el software malicioso instalado en los ordenadores y terminales móviles pertenecientes a la empresa".

En este sentido, han criticado que se trata de un software "que tal y como figura en el informe preliminar, puesto en conocimiento de la Fiscalía, se encuentra instalado en los ordenadores de la empresa Mijas Comunicación y podrían haber sido utilizados para escuchar y/o monitorizar sin autorización a los trabajadores o terceros en las instalaciones del medio local, hecho que repetimos sería de extrema gravedad".

"No podemos entender el nuevo intento de obstaculizar esta investigación por parte de Maldonado, no hemos sido, no somos, ni seremos los socialistas quienes apuntemos a nadie como culpable de estos hechos, pero si vamos a estar vigilantes para llegar hasta el final en este asunto y que se depuren todas las responsabilidades, ante unos hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito", ha advertido.

En este sentido, González ha recordado a Maldonado el objeto del contrato firmado por el regidor a instancias del Consejo de Administración un contrato cuya finalidad es "conocer de manera urgente si se ha producido un delito contra la propiedad intelectual, apropiación indebida de documentación sensible, intromisión en las comunicaciones de la empresa y utilización indebida de material de la empresa", por lo que, ha dicho, "estamos hablando del material de la empresa, que es el que ha sido en todo momento objeto de esta investigación, que insistimos, queremos que continúe".

De igual modo, ha incidido en que este informe preliminar "esta firmado por dos peritos, ambos peritos informáticos forenses designados por la Asociación Nacional de Peritos informáticos de España", preguntándose "si el máximo dirigente de Ciudadanos a nivel local, también va a poner en cuestión la profesionalidad de este segundo perito, y si en vez de dejar trabajar a los profesionales va a seguir haciéndose la víctima como nos tiene acostumbrados desde que se hizo con el sillón de la Alcaldía con el apoyo del Partido Popular".

También han recordado que los socialistas vienen reclamando que se convoque una junta general para poner en conocimiento de todos los miembros de la corporación estos hechos, además de que "sea la totalidad de la Corporación quienes den traslado de estos graves hechos a la justicia".

Frente a esto, han lamentado, "nos hemos encontrado con unos representantes políticos irresponsables, que han creado una alarma social que le ha venido grande al señor Maldonado, y que ha aumentado aún más con sus acusaciones a los profesionales, en un nuevo intento de victimizarse".

"Maldonado no puede hacerse la víctima, él no es la víctima de estos supuestos hechos de espionaje", han advertido, al tiempo que han dejado claro que "es hora de que el alcalde aprenda que en política se viene llorado de casa, y es hora de llegar hasta el final de esta cuestión, de modo que se garantice la labor diaria de los trabajadores de esta empresa, critica".

Por otro lado, González ha anunciado que desde el PSOE se suman a la petición realizada en un comunicado por los trabajadores de la empresa local "en el que solicitan que se amplíe esta investigación, tal y como se acordó por mayoría en el pasado el consejo de administración. Una decisión que se ha negado a firmar el presidente, incumpliendo un dictamen de este órgano".

Por último, González ha hablado sobre la opción de una posible moción de censura próxima y ha dicho que "son muchos los vecinos que nos han estado llamando durante esta semana, hay muchísimas voces en este municipio que exigen que Maldonado deje de ser alcalde del municipio; sin embargo la única moción de censura que queremos será la que le hagamos entre todos en las urnas el próximo 26 de mayo, momento en que dejará al fin el sillón de la Alcaldía que nunca debió ocupar", ha concluido.