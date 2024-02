El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga un plan integral de seguridad y limpieza en la barriada de La Roca

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga un plan de seguridad en la barriada de La Roca, en el distrito de Palma-Palmilla, con una dotación de la Policía Local para que los días de partido en el estadio de La Rosaleda dejen de darse los "altercados" que sufren los vecinos desde hace unos meses.

Durante una reunión con la directiva de la comunidad de propietarios y junto a los ediles socialistas Salvador Trujillo y Jorge Quero, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha señalado que "vecinos sufren concentraciones de centenares de personas en la plaza de La Roca", entre las calles Poeta Agustín Ruano y Poetisa Juana Luna, "que beben alcohol, orinan en la vía pública, gritan, lanzan bengalas y hasta fuegos artificiales" que llegan a los balcones y hasta las azoteas, como ha mostrado Pérez en un vídeo grabado por los residentes.

Por eso, el socialista ha pedido al equipo de gobierno "medidas preventivas por parte del Ayuntamiento, que aumente la vigilancia policial antes de que la concentración se produzca", puesto que en los momentos iniciales se producen incumplimientos de las ordenanzas municipales empezando por la de convivencia, como beber alcohol en la vía pública, orinar y hacer pintadas en las paredes.

De hecho, señalan los socialistas, la plaza de La Roca está llena de grafitis de dudoso gusto, hasta con proclamas neonazis que afean el entorno. "Los vecinos están pidiendo a Francisco de la Torre que les atienda, como va a hacer en breve el subdelegado del Gobierno, que ya se ha puesto a disposición de ellos", ha informado Pérez en rueda de prensa junto a una docena de residentes, que también han denunciado "la suciedad en el barrio por la falta de personal".

De hecho, "estas manifestaciones de las hinchadas de los equipos de fútbol se están recrudeciendo en los últimos partidos, con actuaciones vandálicas que generan grave inseguridad", por lo que el socialista ha pedido que "además de que se personen agentes de la Policía Nacional cuando se tienen lugar los incidentes, se personen también patrullas de la Policía Local, que son quienes multan por el incumplimiento de las ordenanzas municipales" en el caso del ruido, hacer las necesidades en la vía pública e, incluso, "el lanzamiento de bengalas que llegan a la altura de los balcones".

Durante la rueda de prensa ha tomado la palabra Antonio Delgado, vicepresidente de la comunidad de vecinos de La Roca. "Estamos asustados los vecinos. Petardos, cohetes, bengalas, fuegos artificiales, consumo de drogas, alcohol, orín y gritos es lo que tenemos que soportar en la plaza los días de partido. No hay ningún derecho. No salimos a la calle porque no da miedo la reacción que puedan tener estas personas, que están exaltadas y son peligrosas", ha dicho.

Además, el responsable vecinal ha informado de que "no vienen una hora antes del partido y después se van. Es que están todo el día bebiendo y liando el taco. Pueden llegar a las mil personas como hemos visto días atrás".

Delgado ha señalado además el peligro de incendio, porque "los árboles están secos y no se podan las copas", que en algunos casos llegan a tocar la fachada de los edificios. "Si se prende uno con una bengala, a los bomberos no les daría tiempo a llegar antes de que ardan las casas", se ha lamentado.

Por eso, ha pedido al Ayuntamiento "que la Policía venga antes de que se concentren masivamente y que pida los DNI a quienes empiezan a beber por la tarde, antes del partido. Con un par de denuncias, estas personas se pensarían seguir concentrándose en la plaza de La Roca, para liar lo que lían cada fin de semana de partido".

Antonio Delgado ha recriminado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, unas declaraciones recientes en entrevista en un programa de radio. "Como respondía a preguntas de vecinos, sobre este problema dijo que no tenía conocimiento. El alcalde nos toma el pelo y no nos hace ni caso. Debería tomar nota y trabajar para que no lleguemos a los extremos de peligros que sufrimos los vecinos de La Roca", ha zanjado Antonio Delgado.