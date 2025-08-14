PSOE pide "eliminar urgentemente licencias" turísticas en barrios saturados y aplicar medidas en toda Málaga

Archivo - El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto con ediles socialistas y vecinos - PSOE - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este martes al alcalde, Francisco de la Torre, que "deje de mirar hacia otro lado y afronte con seriedad la emergencia habitacional que sufre la ciudad".

"No basta con frenar nuevas licencias turísticas: hay que eliminar urgentemente las que ya existen en los barrios saturados y aplicar medidas en toda la ciudad, porque Málaga está tensionada de norte a sur", ha señalado.

Pérez ha recordado que, "aunque el Ayuntamiento ha identificado 53 barrios saturados, el propio Ministerio de Vivienda reconoce que todo el municipio de Málaga cumple los criterios para ser declarado zona tensionada".

"No se trata solo de los barrios céntricos o turísticos. La presión llega ya a todos los distritos: Cruz de Humilladero, Churriana, Ciudad Jardín... Ningún barrio se libra. Y el alcalde sigue sin actuar", ha criticado en un comunicado Pérez.

Para el PSOE, la moratoria anunciada por De la Torre "llega tarde, es insuficiente y no resolverá el problema": "Mientras se mantienen más de 13.000 licencias activas y miles más operan en la ilegalidad, decir que se va a frenar el turismo de pisos es un gesto vacío. Es humo. Málaga necesita una intervención clara: retirada de licencias en zonas saturadas, control real del mercado y recuperación de vivienda para quienes no pueden pagar un alquiler de 1.300 euros", ha afirmado.

También el grupo socialista ha reiterado su propuesta para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, eliminar licencias progresivamente en los barrios más afectados y reforzar la inspección y fiscalidad sobre las viviendas de uso turístico.

"Barcelona está actuando. Aquí seguimos viendo cómo los malagueños se marchan mientras los apartamentos turísticos se multiplican. Si el alcalde no quiere defender a la gente, al menos que no se convierta en cómplice del problema", ha señalado.

Por último, ha insistido en que "desde el PSOE exigimos que Málaga siga el ejemplo de Barcelona, donde se ha anunciado la retirada total de todas las licencias turísticas en los próximos años. Esa es la valentía que hace falta: una ciudad que prioriza a sus vecinos por encima del negocio especulativo".

"No hablamos de limitar unas pocas licencias o poner parches temporales, sino de una estrategia clara para que, progresivamente, no quede ni una vivienda turística en zonas residenciales. Málaga necesita recuperar su parque de vivienda para quienes viven, trabajan y construyen esta ciudad cada día", ha concluido.