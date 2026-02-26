PSOE-A pide a Moreno dar "instrucción" al PP para apoyar en el Congreso que García Caparrós sea víctima de terrorismo

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 26 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada del Pleno del Parlamento andaluz donde ha tenido lugar - María José López - Europa Press

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha llamado este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a que "dé la instrucción" a los diputados nacionales del PP para que apoyen en el Congreso la iniciativa legal que posibilite que se considere a Manuel José García Caparrós como "víctima del terrorismo de derecha".

Así se lo ha solicitado la portavoz socialista al presidente de la Junta al inicio de su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y después de que este miércoles se supiera que el Ministerio del Interior había denegado la condición de víctima del terrorismo al joven sindicalista que murió de un disparo de la Policía armada en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, al considerar que su caso no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

María Márquez ha subrayado este jueves que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión del próximo martes una modificación legal que puede posibilitar ese reconocimiento para García Caparrós, de quien ha subrayado además que fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo en el año 2013 cuando los socialistas gobernaban la Junta.

De este modo, la portavoz socialista ha emplazado al PP a respaldar en el Congreso esa modificación de la ley que aprobará el Consejo de Ministros, y con ironía ha indicado a Juanma Moreno que "a ver si tiene un poquito más de suerte que con Almería", y en este caso "le cogen el teléfono en Madrid, y defiende usted la memoria de Andalucía y la memoria de Caparrós y que el Partido Popular vote que sí a esa modificación de ley".

María Márquez ha subrayado además que los socialistas fueron "quienes hemos puesto luz al asesinato" de García Caparrós, y "vamos a ser", ha añadido, "los que cambiemos la ley para que reconozcamos lo que es, víctima del terrorismo de derecha que le arrebató la vida a un joven andaluz", ha aseverado para concluir.