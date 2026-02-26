Por Andalucía propone que el Parlamento inste al cambio legal para que Caparrós sea considerado víctima del terrorismo

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el Pleno del Parlamento del 26 de febrero de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha anunciado este jueves que su formación ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que, desde la Cámara andaluza, se inste al Congreso de los Diputados a modificar la Ley para que Manuel José García Caparrós, el joven malagueño fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación por la autonomía en diciembre de 1977, obtenga la consideración de víctima del terrorismo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido con Por Andalucía la "frustración" por el hecho de que se le haya denegado esta consideración y ha apelado a la condición de miembro del Gobierno central de Sumar, formación de Por Andalucía, como una "ocasión maravillosa" para que pidan, en ese marco, el cambio de la legislación.

No obstante, ha puntualizado, "sabe que esta legislatura legalmente acaba en abril. Esta iniciativa sabe usted que va a decaer, no hay tiempo para plantearla. ¿Por qué no la lleva al Congreso de los Diputados?". A esta pregunta, el propio presidente le ha respondido: "No pesan absolutamente nada en el Gobierno ni son capaces de levantarle un centímetro la voz a su señorito, que es el señor Sánchez. Ese es el problema, su señorito, el señor Sáchez y esa nueva servidumbre que su grupo ha asumido con absoluta naturalidad, con cero independencia".

"Está bien que la modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo que se haga en el Congreso lleve el impulso de una proposición de Ley tramitada en este Parlamento y que, en nombre de Andalucía y sus instituciones, se resarza esta injusticia", ha argumentado Inmaculada Nieto, que, a renglón seguido, ha reprochado a Moreno los "incumplimientos flagrantes", a su juicio, del Estatuto por parte del Gobierno de los 'populares'.

En este punto, le ha recordado el "incumplimiento" de reforzar los servicios públicos; de la vivienda y la dependencia; y del traspaso de competencias para la gestión de la red ferroviaria. "Ha convertido la autonomía, el andalucismo y los símbolos de Andalucía en un proceso brilli-brilli", ha lamentado la portavoz de la formación de izquierdas, que ha insistido: "Lo que hace al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía es banalizar nuestros símbolos, ponerlos a disposición de los intereses electorales de su partido, fabricar con propaganda que paga con dinero público una imagen falsaria de un Gobierno inane, inepto, que gestiona mal y que además pervierte el sentido último del autogobierno andaluz. Y si no le gusta lo que le he dicho, ahora va y me denuncia otra vez".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que la forma más rápida de reconocer como víctima al joven malagueño Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación de diciembre de 1977, sería acometer en el Congreso un cambio urgente en la Ley de Memoria Democrática de 2022, pues con la legislación actual no es posible considerarlo víctima de terrorismo ni de la represión franquista.

Así lo ha dicho al ser preguntado por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, por la decisión del Ministerio de denegar la indemnización como víctima del terrorismo al joven sindicalista al considerar que su caso no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo. La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, ha comunicado esta decisión a la familia en una carta a la que tuvo acceso Europa Press, calificando los hechos en los que falleció Manuel José García Caparrós en una manifestación a favor de la autonomía de Andalucía como "execrables", al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser "proteger a los ciudadanos".