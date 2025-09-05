El PSOE presenta una iniciativa a comisión para pedir "toda la información" de lo que sucede en el Parque de Huelin

Begoña Medina, responsable de Sostenibilidad Medioambiental en el grupo socialista de Málaga, ha visitado este viernes el Parque de Huelin. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista defenderá en la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental una moción para "exigir transparencia al equipo de gobierno y trazabilidad sobre todas la actuaciones llevadas a cabo" desde que el pasado 30 de agosto se trasladara al Ayuntamiento una denuncia ciudadana por la aparición de aves muertas en la laguna del Parque de Huelin.

"Lo hicimos porque la situación de abandono era evidente y suponía un riesgo para la salud pública. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy sabemos que han muerto más de veinte ejemplares y que la respuesta del equipo de gobierno ha sido tardía y deficiente", ha explicado la viceportavoz socialista, Begoña Medina, responsable de Sostenibilidad Medioambiental en este grupo.

Medina ha visitado el parque este viernes, que ya ha cerrado sus puertas al público por prevención sanitaria "una semana después de las primeras denuncias ciudadanas y de nuestro grupo. Durante casi una semana se ha puesto en peligro a las familias" en esta zona de esparcimiento, una de las más importantes del distrito de Carretera de Cádiz junto al Parque del Oeste, donde también han aparecido ejemplares fallecidos.

La responsable socialista relaciona este probable brote de gripe aviar "con un nefasto mantenimiento de los parques que realiza la empresa concesionaria, como denunciamos los socialistas desde hace años, porque no se destina suficiente personal ni el Ayuntamiento vigila el cumplimiento del contrato".

"Queremos también que se abra una investigación a la empresa adjudicataria del mantenimiento de este parque por si tiene alguna responsabilidad en su falta de control y conservación, algo que desde hace mucho tiempo venimos denunciando. Nuestra prioridad es la seguridad de las familias, la protección de las aves y garantizar que esto no vuelva a ocurrir", ha aseverado Begoña Medina.

Este será otro de los acuerdos de la moción que defenderá la responsable socialista en comisión, además de "mantener cerrado el Parque de Huelin hasta que se conozcan los resultados de los análisis de las aves y del agua".

También pedirá la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades e informar periódicamente a la ciudadanía y a los grupos municipales sobre la evolución del caso, además de abrir un expediente informativo a la empresa concesionaria "por posibles incumplimientos en el mantenimiento del parque", el refuerzo de los protocolos de actuación en humedales urbanos y establecer un sistema de alerta temprana ante mortandad de fauna.

Para Medina, este caso "pone de manifiesto la improvisación del PP y la falta de protocolos efectivos para proteger la salud pública y el medio ambiente en Málaga. No podemos permitir que un espacio tan concurrido como el Parque de Huelin se convierta en un foco de riesgo sanitario por dejadez municipal".