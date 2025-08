El PSOE propone un nuevo acceso para el transporte público al recinto ferial del Cortijo de Torres de Málaga

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga la creación de un nuevo acceso provisional al recinto ferial del Cortijo de Torres para el intercambiador modal que comparten la EMT, el Consorcio Metropolitano de Transportes y el sector del taxi.

"Esta propuesta busca dar respuesta a las crecientes necesidades de un recinto que, tras casi tres décadas de funcionamiento, sigue contando con un acceso principal obsoleto y claramente insuficiente. Cada año vemos cómo la falta de planificación del equipo de gobierno genera graves colapsos de tráfico, que podrían aliviarse si se habilitara este acceso", ha explicado el concejal socialista Jorge Quero.

De esta forma, como explican en una nota de prensa, los taxis accederían al intercambiador modal desde la autovía, entre las salidas del Palacio de Congresos y Santa Bárbara. Esta medida" es demandada" tanto por lo usuarios como por los trabajadores del sector debido a las limitaciones del acceso actual, como ha señalado Quero, "el aumento de los visitantes haciendo uso del transporte público sostenible, como el autobús y el taxi, ha convertido el acceso principal del Cortijo de Torres en una ratonera durante la Feria de Málaga que requiere una respuesta rápida y urgente".

Este nuevo acceso que plantea el responsable de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, es "una alternativa real para diversificar la entrada y salida" al recinto ferial. "No tiene sentido que le pidamos a los malagueños que apuesten por el transporte público y sostenible si a la hora de la verdad este Ayuntamiento no ofrece las condiciones adecuadas para ello. Aún estamos a tiempo de actuar rápido y habilitar este acceso antes de que nos veamos, un año más, con el Camino de San Rafael convertido en una ratonera en plena Feria y ya no haya solución posible", ha advertido.

A esta reivindicación se ha sumado la asociación Impacta, que representa a colectivos y usuarios afectados por la movilidad. Su portavoz, Pedro Ruiz, ha alertado sobre los problemas generados por la reciente ubicación de la parada de taxis dentro del recinto: "Esta parada, tal y como está ahora, puede afectar al servicio que utilizamos los usuarios del taxi de Málaga, ya que tiene un acceso que es una ratonera y que no permitirá la salida eficiente y rápida en la prestación del servicio".

Además, Ruiz ha señalado "el caos" que supondría la avería de un autobús en el acceso actual, donde confluyen un gran volumen de peatones además de la llegada constante de taxis y autobuses. Por ello, el Grupo Municipal Socialista urge al Partido Popular que "se ponga a trabajar ya para ofrecer una solución definitiva que garantice un acceso ágil, seguro y adaptado al crecimiento de la ciudad al Cortijo de Torres".