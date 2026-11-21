La viceportavoz municipal socialista, Carmen Martín, y el concejal Jorge Quero durante la celebración del aniversario de la Federación Central Ciudadana, con sede en Bailén-Miraflores - PSOE

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reivindicado "el papel histórico y actual" del movimiento vecinal en la defensa de los barrios", coincidiendo con la celebración del aniversario de la Federación Central Ciudadana, con sede en Bailén-Miraflores.

La viceportavoz municipal socialista, Carmen Martín, ha destacado la trayectoria de esta entidad y su compromiso con la ciudad: "Central Ciudadana lleva en su ADN la defensa de la Málaga de ayer y de hoy. Es una organización que representa ese compromiso de tantos vecinos y vecinas que, desde sus barrios, trabajan para conservar nuestra identidad, mantener vivas nuestras tradiciones y conseguir que sus calles y plazas sean espacios de convivencia y encuentro".

Ha subrayado en un comunicado que la implicación de estas entidades adquiere especial importancia en los barrios obreros, "donde el tejido asociativo desempeña una labor fundamental para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".

"Las asociaciones hacen una labor que muchas veces va mucho más allá de la reivindicación. Crean comunidad, organizan actividades, conectan a las personas y contribuyen a combatir problemas como la soledad no deseada de nuestros mayores. Son espacios de encuentro que mantienen vivos los barrios y que demuestran que la cohesión social también se construye desde lo más cercano", ha valorado.

Al respecto, Martín ha criticado que "la desigualdad entre barrios es una de las grandes asignaturas pendientes de Málaga" y ha responsabilizado al equipo de gobierno del PP "de perpetuar esta situación". "De la Torre lleva demasiados años gobernando de espaldas a los barrios obreros, relegando sus necesidades y dejando atrás a miles de malagueños", ha dicho.

"No puede haber una Málaga de primera y otra de segunda, pero eso es lo que ocurre cuando las inversiones y los servicios no llegan por igual a todos los distritos. Los vecinos necesitan menos promesas y más actuaciones que mejoren sus barrios", ha apostillado.

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha señalado que la situación de este distrito "refleja las desigualdades que sufren numerosos barrios de Málaga y ha puesto en valor la movilización vecinal que está resurgiendo en Miraflores de los Ángeles".

"Los vecinos de Miraflores quieren ser un barrio de primera y están demostrando que no van a resignarse a seguir esperando. Llevan demasiado tiempo reclamando una limpieza adecuada y un mantenimiento digno de sus espacios públicos, además de instalaciones deportivas, zonas verdes y espacios de convivencia que siguen sin llegar. No piden privilegios, sino algo tan básico como tener un barrio cuidado y disfrutar de las mismas oportunidades y servicios que cualquier otro punto de la ciudad", ha señalado.

De igual modo, Quero ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que "se deje de anuncios y falsas promesas y dé prioridad a las necesidades de Bailén-Miraflores".

"El Ayuntamiento tiene que asumir sus responsabilidades y dejar de dar la espalda a estos barrios. Los vecinos no pueden verse obligados a organizarse y movilizarse constantemente para hacer un trabajo que le corresponde a la administración municipal. Su compromiso merece una respuesta a la altura. Hacen falta inversiones, actuaciones y plazos concretos. Nuestros barrios no pueden seguir esperando", ha manifestado.

Durante el evento, el presidente de la Federación Central Ciudadana, Enrique Vega, ha destacado la trayectoria de la entidad, que cumple 21 años de trabajo junto a sus 180 asociaciones federadas.