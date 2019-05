El PSOE de Tolox confía en que la Junta Electoral cambie el voto nulo y se muestra dispuesto a hablar de acuerdos

Publicado 29/05/2019 15:32:22 CET

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE en Tolox (Málaga), Francisca García, ha confiado en que la Junta Electoral dé como válido un voto considerado nulo, con lo que los socialistas obtendrían la mayoría absoluta en dicha localidad, en la que ahora están empatados con el PP. No obstante, se ha mostrado dispuesta a hablar de posibles acuerdos con independencia del resultado del recuento e incluso aunque se tenga que resolver la Alcaldía tirando una moneda.

El PSOE y el PP están empatados a 603 votos en dicho municipio y será la Junta Electoral de Zona de Málaga, con las comprobaciones y recuentos de datos que han comenzado este miércoles en la Ciudad de la Justicia, la que decidirá si se mantiene o no como nulo ese voto impugnado por el PSOE, con lo que cambiaría la distribución de fuerzas.

No obstante, no sólo habrá que esperar a las comprobaciones de dicha Junta Electoral, sino también a las más que posibles impugnaciones posteriores de la resolución que se adopte para saber si finalmente la Alcaldía, en caso de no variar los resultados, se elige tirando una moneda al aire; por lo que la solución definitiva podría demorarse hasta la próxima semana.

García, que ha seguido este miércoles el recuento, ha explicado que el PSOE quiere que "se reconozca nuestro voto nulo como válido", mientras que ha apuntado que el PP "dice, en cuanto a los sufragios del extranjero --que también se abren este miércoles--, que cuentan con un voto", por lo que ha dicho que "hay muchas variantes y podemos terminar con otro empate pero a 604 porque nos den válido el nulo y a ellos el del extranjero".

Así, la socialista ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "si el PSOE obtiene esa mayoría absoluta, estaremos contentos y es verdad que no es la primera vez el conseguir la Alcaldía por un voto", pero ha considerado que "está claro que nuestro pueblo ha votado en dos partes muy iguales y hay que escucharlo".

"El pueblo nos está pidiendo que nos sentemos a hablar, que dos años uno y dos años otro o que hagamos un pacto de gobierno; hay distintas fórmulas", ha asegurado, indicando que "lo que no queremos es, aunque tengamos la mayoría, encontrarnos con una situación en Tolox de enfrentamiento entre vecinos y paisanos; no es cuestión, por la política, acabar todos enfrentados sino que se pueden hablar las cosas".

Asimismo, ha considerado que incluso si al final el resultado es el sorteo "se pueden hablar las cosas". "Salga de aquí lo que salga, sentarnos a hablar es una cosa que tenemos que hacer por el bien de nuestro pueblo", ha insistido García, quien ha estimado que ocurre lo mismo si pierde el PSOE, aunque "en ese caso, son ellos los que tienen que dar ese paso porque tendrían la mayoría".

"Hablando se entiende la gente y cuando estás en política en un pueblo pequeño es fundamental que atiendas a la gente y que la escuches y le des voz en este proceso", ha dicho, al tiempo que ha destacado que toda la "curiosidad" generada con esta situación "está permitiendo que nuestro pueblo se conozca en España entera y todo el mundo vea lo bonito que es".

EL PP

Por su parte, el alcalde en funciones y candidato del PP en las elecciones del domingo, Bartolomé Guerra, ha asegurado que habrá que esperar la resolución que se adopta sobre el voto nulo y se ha mostrado en contra de la solución de lanzar una moneda al aire porque "no me parece serio que se decida el trabajo y el futuro de un pueblo con una moneda, aunque es la ley que tenemos".

Ha esperado que esta situación sirva "para cambiar eso y para darle publicidad al pueblo, que la está teniendo. Se ha mostrado dispuesto a hablar con los socialistas y ha apuntado que "el primer ofrecimiento lo hice yo este pasado martes", aludiendo a un "posible gobierno de consenso o intermedio", aunque ha dicho que no sabe a quién compete tomar esa decisión dentro del partido.

Así, en declaraciones a Europa Press, Guerra ha incidido en "hay que esperar" y en que "primero se tendrá que resolver esta situación de los votos y luego que hablen los partidos y que hablemos nosotros", insistiendo en que "por supuesto que es interesante hablar y poder llegar a acuerdos".

En el caso de la tercera fuerza con votos en Tolox, el partido Por mi Pueblo, ha sacado 96 votos pero no ha obtenido ningún edil, según la candidata socialista, Francisca García, "han alegado que tienen el cinco por ciento que es necesario para tener representación popular y que en esa disputa de estar igualados no es necesario ni llegar al sorteo, sino que sea dándole el concejal a ellos".