El PSOE urge al Ayuntamiento y a la Junta a adecuar los colegios de Málaga

MÁLAGA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha presentado una moción con la que defenderá en el próximo pleno pedir a la Junta de Andalucía el inicio "urgente" de los trabajos de mantenimiento, mejora de infraestructuras y actuaciones de ventilación en las aulas de los centros educativos públicos de la ciudad, tanto de infantil como de primaria.

Así lo ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez, en una rueda de prensa junto a los concejales Rubén Viruel, Lorena Doña y Pablo Orellana, donde ha considerado "primordial que el curso escolar arranque con plenas garantías de normalidad", y por eso anima "a iniciar ya los trabajos" y "acabar con el abandono de los centros educativos" antes del inicio del próximo curso.

De hecho, la atención a medios se ha realizado junto al CEIP Ciudad de Mobile, "donde durante meses debían de apagarse las luces en las clases para garantizar el suministro eléctrico en las cocinas, antes del mediodía". Además, "no se han solucionado los problemas de caídas de la cornisa en varios puntos", ha criticado Pérez señalando un tramo del tejado que ha cedido, dejando la cornisa justo encima del patio de infantil.

Para el socialista, este es un ejemplo de un centro educativo "con evidentes necesidades de mantenimiento, de reparaciones, no sólo de un lavado de cara", aunque alerta de que hay "decenas de ellos" en l ciudad que "necesitan una revisión y obras de reparación de ascensores, instalaciones eléctricas, de mantenimiento de pistas deportivas y de actuaciones en las fachadas porque algunos tienen más de 30 años".

Por ello, ha pedido a todos los grupos "el apoyo para una moción constructiva por nuestros niños y niñas en la ciudad, asegurando la disponibilidad presupuestaria necesaria para ejecutar obras que no son un capricho".

El portavoz socialista también se ha dirigido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, para espetarle que "ya no hay excusas sobre la administración que se tiene que encargar de estas obras, porque en el Junta y en el Ayuntamiento gobierna el PP". Así, ha pedido que "no se pasen la pelota por la calidad de la educación y la dignidad de los niños y niñas", a la vez que ha exigido a la concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, "que no se ponga de perfil y apoye esta moción para que el curso empiece en los centros educativos públicos de Málaga con plenas garantías".

En la misma línea se ha expresado el concejal responsable de Educación en el PSOE, Rubén Viruel. "Le pediremos en el pleno a todos los grupos que rememos juntos para garantizar estas obras de reforma, adecuación y mantenimiento de estos centros educativos, que se inicien ya para que estén finalizadas en el momento de la incorporación a las aulas del alumnado malagueño en el mes de septiembre".

La moción que defenderá Viruel el próximo jueves también solicita "mejoras en la adaptación de los accesos a los centros, como rampas o ascensores, que los hagan más fáciles a los alumnos de diversidad funcional", eliminando desniveles y baches, adecuando los patios de recreo y dotándolos con sombra natural con la plantación de árboles. "Esto se ha aprobado en innumerables ocasiones con mociones del PSOE en la comisión de Sostenibilidad Medioambiental".

AULAS BIOCLIMATIZADAS

Además, el socialista también ha pedido al equipo de gobierno y a la Consejería de Educación que se dote a los 99 centros educativos de la ciudad de "sistemas que contribuyan a la prevención y seguridad sanitaria que viene exigiendo la pandemia causada por el COVID-19", caso de la ventilación adecuada y medidas de adecuación bioclimáticas para evitar las épocas del año de más frío y calor.

Viruel ha recordado que "durante los dos años de crisis sanitaria, la Junta ha recibido ingentes fondos por parte del Gobierno central y de la Unión Europea para combatir el COVID-19 en las aulas, pero la pasada legislatura ha demostrado de forma flagrante que no tiene ningún plan más allá de denigrar la educación pública hasta convertirla en residual".

Así, ha criticado la "falta de planificación del gobierno de la Junta de Andalucía en la gestión frente al coronavirus, que afectaron muy significativamente a los centros educativos andaluces y ahora toca hacer las obras necesarias para garantizar la salud en las aulas, comenzando por la ventilación adecuada".

El responsable socialista se ha referido también a la "parálisis del Ayuntamiento de Málaga en lo relativo al mantenimiento de los centros educativos que son de su competencia". Así, "del casi centenar de centros educativos de educación infantil, de educación primaria y de educación especial existentes en Málaga, tenemos multitud de ellos con evidentes necesidades de realización de obras de reforma, adecuación y mantenimiento", ha apuntado, incidiendo en que "necesitan de un plan de inversión específico para su modernización y mejora".