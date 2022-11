PSOE-A urge a Moreno a aclarar si va a "mantener" y apoyar de candidata a la alcaldesa de Marbella (Málaga)

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha emplazado este miércoles al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a responder "con un 'sí' o con un 'no'" a la pregunta de si "va a mantener como alcaldesa" de Marbella (Málaga) a Ángeles Muñoz, y si "la va a apoyar para ser elegida candidata del PP a las próximas elecciones municipales" de 2023.

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha lanzado estas preguntas al presidente de la Junta y del PP-A ante el "escándalo monumental" derivado, según ha remarcado Ángeles Férriz, de la investigación judicial sobre una presunta red internacional de narcotráfico que implicaría al marido y al hijastro de Ángeles Muñoz y que, según ha abundado, "salpica" su gestión municipal por adjudicaciones con fondos de la Junta a empresas "conectadas con la trama corrupta".

Al respecto, la portavoz socialista ha acusado al Gobierno de Moreno de querer "tapar y ocultar" dicho "escándalo" y de dar "órdenes desde San Telmo" a la Mesa del Parlamento para ejecutar un nuevo "veto" a iniciativas parlamentarias del PSOE "para que se informe y debata en la Cámara autonómica sobre la situación del municipio malagueño".

Ángeles Férriz ha aludido así a tres preguntas que el Grupo Socialista ha registrado para su formulación en la sesión de control al Gobierno andaluz en el próximo Pleno del Parlamento directamente relacionadas con dicha presunta trama corrupta, de las que la Mesa de la Cámara ha acabado por calificar favorablemente dos de ellas --sobre medidas en Andalucía contra el "blanqueo de capitales" y sobre "fondos transferidos al Ayuntamiento de Marbella"-- en su reunión de este miércoles, si bien la portavoz parlamentaria había dado por hecho que iban a ser "vetadas" las tres cuestiones, al igual que otras cinco relativas a Marbella, formuladas "de maneras distintas" y a diferentes consejerías, que también han sido calificadas finalmente.

QUEJA DEL PSOE-A ANTE EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

La dirigente socialista ha aludido a este asunto posteriormente en la reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha fijado el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana, donde ha pedido "que conste en acta la queja expresa" de su grupo porque "no entendemos que preguntas que no fueron calificadas en la anterior" reunión de la Mesa del Parlamento, celebrada la pasada semana, ahora sí hayan sido calificadas.

Férriz ha pedido además al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), "con la máxima lealtad y respeto, pero también con la máxima seriedad, que esto no se puede volver a repetir", porque la Cámara andaluza "tiene que tener prestigio y seriedad, y no puede ser que se califican o no preguntas en función de la presión del partido que sustenta el Gobierno", ha añadido.

Jesús Aguirre ha respondido a la portavoz socialista que la Mesa de la Cámara pidió al Grupo Socialista la semana pasada que "reformulara" sus preguntas sobre el caso de Marbella, como así ha hecho el PSOE-A, según ha confirmado el presidente del Parlamento antes de aprovechar para pedir a los diputados que, "cuando hagan declaraciones de valoración de lo que admite o no la Mesa, se esperen a ver" lo que finalmente se decide en el órgano de gobierno de la Cámara, y no hagan valoraciones "en base a rumores". "Seamos un poco serios", ha pedido el presidente.

LA ALCALDESA MARBELLÍ, EN UNA "SITUACIÓN INSOSTENIBLE"

Por lo demás, la portavoz parlamentaria del PSOE-A ha sostenido en su rueda de prensa que las informaciones publicadas dejan "en una situación insostenible" a Ángeles Muñoz y también al presidente de la Junta y del PP andaluz y a Elías Bendodo como coordinador nacional del PP, porque "todo apunta a que eran conocedores de los presuntos 'palos' de red de narcotráfico relacionada con el marido de la alcaldesa".

Ha recalcado que "estamos ante un caso gravísimo de procesamiento judicial del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella que cuestiona su gestión al frente del Ayuntamiento", por lo que ha cuestionado "cómo es posible" que el presidente de la Junta "siga sin dar la cara".

La responsable socialista ha insistido en que el "silencio" de Moreno Bonilla "es vergonzante", cuando, según las informaciones publicadas, "están bajo sospecha ayudas municipales de Marbella concedidas con dinero de la Junta a empresas conectadas con el marido de Ángeles Muñoz, investigado por una presunta trama mafiosa internacional".

"Queremos explicaciones, qué tienen que decir Moreno Bonilla, (el presidente del PP, Alberto Núñez) Feijóo, Bendodo, del compadreo de alcaldesa de Marbella con el ex comisario Villarejo con presuntos tratos de favor en su municipio a cambio de tapar la investigación de la UCO sobre su marido, según se ha sabido por medios de comunicación", ha abundado Ángeles Férriz.

Finalmente, la portavoz del Grupo Socialista ha querido dejar claro que el PSOE andaluz seguirá trayendo este asunto al Parlamento "sin descanso y de todas las formas posibles".