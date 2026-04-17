Publicada adjudicación de obra de ampliación de la red de baldeo de Málaga para extender su uso en El Palo

Archivo - Operario durante tareas de baldeo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la formalización por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), del contrato de obras para ampliar la red de baldeo que tiene distribuida por distintos puntos de la ciudad y que permite a la empresa municipal Limpieza de Málaga (Limasam) atender las necesidades de limpieza en los barrios con agua a presión de una forma más rápida y disminuyendo las molestias y el tráfico rodado de camiones cuba por las calles.

La empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha contratado las obras que permitirán extender la red en el distrito Este, con un presupuesto de 612.126,9 euros (IVA incluido), de los que 400.000 euros corresponden a los fondos concedidos al Ayuntamiento procedentes del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025 de la Diputación de Málaga, y un plazo de ejecución de seis meses.

Esta obra ha sido adjudicada a Ervega, S. A. a través del acuerdo marco de canalizaciones y obra civil no singular suscrito con cinco empresas constructoras por un importe total de 36,3 millones de euros (IVA incluido) durante cinco años, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La red municipal de baldeo está compuesta en la actualidad por once infraestructuras en los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz.

La de la zona Este abarca el ámbito comprendido entre el arroyo Jaboneros, la calle Mar y las avenidas Juan Sebastián Elcano y Salvador Allende, dando servicio a una superficie de 130.000 metros cuadrados con agua procedente de un pozo que es bombeada mediante un grupo de presión desde un depósito situado en esta última avenida.

Con la obra proyectada, la infraestructura incrementará su radio de cobertura en la barriada de El Palo en otros 69.700 metros cuadrados hacia el este, mediante la instalación de 3.158 metros de tuberías y 81 bocas de riego para poder baldear la zona comprendida hasta el campo de fútbol San Ignacio.

Así, el nuevo ámbito de servicio incluirá las calles Padre José Tejera, Carretera de Almería, Carlos Frontaura, Jurado de Parra, Asturias, Practicante Fernández Alcolea, Almagro y Cárdenas, Ricardo de la Vega, Pintor Dámaso Ruano. Padre Lerchundi, Padre Coloma. Aguilar y Cano y Pérez Zúñiga.

El proyecto también contempla la optimización del grupo de presión existente, sustituyendo el mismo para que la red funcione a una presión menor, disminuyendo así las fugas y pérdidas de agua en la red. Asimismo, se realizará la sustitución de las 77 bocas de riego existentes para adaptarlas a los nuevos equipos de limpieza y funcionar a una presión menor.