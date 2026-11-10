Publicada la adjudicación de la redacción del proyecto constructivo para la integración urbana del río Guadalmedina

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MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este martes la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Málaga, del contrato para la redacción del proyecto de adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del tramo del río Guadalmedina comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel (a la altura del Mucac-Mayoristas) con el objetivo de integrar el cauce en la trama urbana y conectar las zonas de la ciudad situadas entre las dos márgenes.

El servicio ha sido adjudicado (pendiente de formalización) a la empresa Esteyco, que ya asumió la redacción del anteproyecto, con un presupuesto de 1.446.651,23 euros (IVA incluido) y un plazo de once meses, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La ejecución de este contrato será cofinanciada al 50% por la Junta de Andalucía, después de que el Consejo de Gobierno acordara el 11 de marzo declarar de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las actuaciones que contribuirán a minimizar el riesgo de posibles inundaciones en la ciudad a través de la adecuación del citado tramo del río.

La adjudicación se ha materializado tras la reciente modificación del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la financiación al 50% del contrato, que fue aprobado por la junta de gobierno local el pasado 20 de octubre.

Tal y como recoge el pliego, la redacción de esta primera fase del proyecto se centrará en las intervenciones previstas sobre el cauce y tomará como referencia las propuestas recogidas en el anteproyecto, de forma que la actuación en el lecho permita compatibilizar el funcionamiento hidráulico garantizando y reforzando la seguridad frente a avenidas con los requerimientos urbanísticos para su integración.

Así, la actuación prevista se basa en la solución propuesta por la modelización hidráulica del río Guadalmedina a su paso por el núcleo urbano de Málaga promovida por Emasa y la Gerencia Municipal de Urbanismo, y cuenta con informe favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos por la administración hidráulica competente.

Según consta en el expediente, esta intervención reducirá el riesgo de inundación en el entorno, al tiempo que impulsará la conversión del cauce en un corredor verde a modo de parque fluvial, compatible con su función hidráulica y alineado con los objetivos de adaptación al cambio climático y renaturalización de espacios fluviales.

Para favorecer la integración urbana del cauce, la propuesta contempla en distintas fases la creación de cinco espacios públicos y zonas de estancia a modo de plazas-puente que conecten ambas márgenes entre los puentes de Armiñán y Perchel y el soterramiento de las vías laterales, las avenidas de Fátima y el eje Pasillo de Santa Isabel-avenida de la Rosaleda, para crear dos bulevares.