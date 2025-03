Puente dice que con presupuestos prorrogados España avanzar: "Que no den la murga, que no vamos a convocar elecciones"

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "no es imperiosamente necesario tener presupuestos para que el país siga avanzando", por lo que ha dicho a la derecha "que a otro perro con ese hueso, que con estos presupuestos de 2023 estamos gobernando, estamos haciendo crecer a este país al 3,2% y no hay ninguna razón para acceder a su pretensión antidemocrática de que un presidente anticipe unas elecciones que tocan en 2027".

"Que se lo metan en la cabeza, que no den la murga, que no vamos a convocar elecciones, que vamos a seguir gobernando. Y este año este país, con los presupuestos prorrogados de 2023 y con las correcciones presupuestarias que vayamos haciendo cada mes, cada semana, las que sean necesarias, seguirá siendo el país que más crece del mundo desarrollado en todo el planeta. Por tanto, que dejen de engañar y que dejen de asustar a la gente", ha dicho.

En la clausura del Congreso del PSOE de Málaga, se ha referido a algunas comunidades en los que se han prorrogado las cuentas varios años y ha asegurado que el que haya presupuestos "es interesante y positivo, porque establece un marco más actualizado con la situación que vivimos, pero ni muchísimo menos es imprescindible". Ha puesto como ejemplo que el año pasado el ministerio que dirige "ha ejecutado inversiones por 10.000 millones de euros y ha licitado inversiones por 9.400 millones, cifra más alta en los últimos 15 años".

Puente ha señalado que el PP lleva demandando elecciones anticipadas desde prácticamente las primeras que ganó Pedro Sánchez "y se celebran elecciones y el resultado no les lleva a la Moncloa, que es lo que ellos quieren", apuntando que "en estos últimos tiempos están especialmente desesperados, porque el 23 de julio del año pasado supuso un varapalo tremendo en sus expectativas".

"Están como locos a ver si hay elecciones en este país", ha incidido el socialista, quien ha apuntado que primero "tenían sus esperanzas puestas en que los procedimientos 'fake' que le han abierto a la familia de Pedro Sánchez pues iban a acabar con su moral, iban a acabar minándole el ánimo, como estuvo a punto de suceder, y que nos veríamos abocados a un adelanto electoral".

Pero por eso, ha dicho, "ya han visto que no, por ahí que pierdan toda esperanza, que el presidente del Gobierno y secretario general está fuerte y está firme y no va a convocar elecciones". Así, ha indicado que tras eso fue el caso Ábalos, con el que "han intentado forzar hasta el extremo, hasta la náusea, un asunto que afecta a unas personas muy concretas y convertirlo en un asunto de toda una organización".

En este punto, ha recordado que en el caso del PP "la contabilidad del partido era una cosa de un señor y encima de un señor contra el partido", pero en el PSOE "pretenden que los asuntos de un señor, eso sí, se conviertan en el asunto de toda una organización". "Pero ya han visto que por ahí tampoco van a lograr el adelanto electoral", ha apostillado, por lo que ahora "están con la murga de los presupuestos".

Puente ha instado a "dar la batalla cultural" y a que "si hay que bajar al barro, se baja, lo que no podemos permitir es que haya presidentes incompetentes al frente de las comunidades autónomas, alcaldes y alcaldesas que no saben gestionar y que los nuestros, que son muy buenos, no lleguen o salgan porque no nos bajamos al barro a combatir con la derecha".

Según el socialista, "bajar al barro no significa ofender, salvo que no quede más remedio, claro; bajar al barro significa desmontar sus mentiras, desmontar sus falacias, significa entrar en los debates claves en nuestra sociedad", como el migratorio o el de seguridad, porque, ha aseverado, "desde la izquierda también tenemos mejores soluciones y por eso tenemos que exponerlas y por eso no podemos permitir que ellos se hagan con todo el debate".

Ha considerado que el que este Gobierno vaya a cumplir siete años "es también una parte muy importante del éxito como país que tiene España" y ha destacado que hay un Ejecutivo "estable, que ha tomado decisiones con continuidad, que ha sido capaz de tener fortaleza para afrontar las crisis", con Sánchez como "un referente, porque es un veterano, un hombre que ha sido capaz de sostener un Gobierno en medio de un escenario de enorme inestabilidad mundial, con pandemias, guerras, una transformación cultural enorme".

Para el ministro, los socialistas tienen "que apoyar a nuestro presidente porque hay que tener mucho aguante y hay que tener mucho socialismo dentro y mucho amor por nuestra sociedad y por nuestro país para sacrificar tanto y aguantar tanto como Pedro Sánchez ha aguantado en estos últimos siete años".

"Está más fuerte que nunca para desesperación de la derecha de este país, y no sólo va a agotar este mandato sino que ganará las próximas elecciones y dará otros cuatro años más al PSOE al frente del gobierno", ha dicho Puente, quien también ha reivindicado la unidad del partido.

EL PP "BUENO" EN ANDALUCÍA

Puente ha señalado que en el caso del PP, el de Juanma Moreno en Andalucía "es el que dicen que es el PP bueno". "Podría ser como el de Carlos Mazón; es decir, todo es susceptible de empeorar", pero ha advertido que "ojito con el PP bueno, porque el PP bueno es el PP inane, es el PP de la hoja de servicios en blanco".

El socialista ha asegurado que viene "de una tierra en la que hay ese PP y va camino de 40 años en el Gobierno". "Es un PP que no hace ruido, que se pone la piel de cordero, que tira de la propaganda y de la publicidad, que no hace nada, intenta no pisar ningún callo y busca de esta manera perpetuarse en el poder, que adormece a la sociedad y que se apalanca en el poder y es muy difícil de desalojar".

Ha apelado a la responsabilidad de los socialistas en Andalucía de poner "toda la carne en el asador con un liderazgo como el de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, que supone claramente o representa claramente la apuesta que hace el PSOE por una tierra que es tan importante para el partido, tan importante para España".

"Tenemos que recuperar Andalucía, tenemos que recuperar el PSOE de Andalucía, el PSOE de Andalucía tiene que volver a ser ese PSOE líder en esta sociedad", ha incidido el ministro Puente, quien ha animado a involucrar a "todos, también quienes no somos de Andalucía, pero tenemos importantes responsabilidades aquí".

Según ha indicado, el PSOE es "el partido más democrático que existe en España, más respetuoso con los derechos individuales de las personas". "No le tenemos ningún miedo a la democracia, nunca se lo hemos tenido, ni dentro ni fuera. Es evidente que nos gusta el acuerdo, es evidente que nos gusta que si hay algún compañero o compañera que se considera capaz, dialogue con otros y puedan llegar a un acuerdo, pero tampoco nos asusta tener que votar", ha indicado.