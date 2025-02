Puente planifica visitas "al menos una vez al mes" a Andalucía porque tiene "mucho que contar" en proyectos

ARMILLA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes que espera venir como "mínimo una vez al mes" a Andalucía, a "cualquiera de las provincias", porque tiene "mucho que contar" en materia de inversiones de su departamento.

"Me vais a tener aquí hasta en la sopa", ha avisado en esa línea el ministro en el transcurso de su participación en un ágora que, bajo el título 'Infraestructuras, tejido productivo y talento andaluz', se ha celebrado en Armilla (Granada) la víspera de la inauguración oficial del XV Congreso Regional del PSOE andaluz.

Óscar Puente ha estado acompañado en este foro por el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano, y ha ido respondiendo a preguntas relativas a infraestructuras que le han ido formulando representantes de las distintas provincias andaluzas.

Así, en relación a la provincia de Almería, ha destacado que el Gobierno ha ejecutado durante el pasado año 2024 "300 millones de euros" en la línea de alta velocidad Murcia-Almería, cuyas obras espera que estén concluidas "en no más de un año y medio, como mucho dos años", de forma que "la idea es que, en el año 2027, un vecino de Almería se pueda subir a un tren de alta velocidad y pueda acabar en la frontera francesa sin transbordo", porque "para esa fecha" el Corredor Mediterráneo "estará completamente terminado", ha apuntado.

Por otro lado, en relación a Cádiz, ha reivindicado "una inversión de más de 300 millones" en sus carreteras, y un "plan de desarrollo" dotado con "más de 1.000 millones de euros" para la zona del Campo de Gibraltar, mientras que, respecto a Granada, ha destacado que este mismo viernes ha anunciado la programación de un tren de alta velocidad "madrugador" entre dicha ciudad y Madrid desde finales de abril.

VARIANTE OESTE DE CÓRDOBA

Respecto a Córdoba, se ha referido al proyecto de la Variante Oeste, "un proyecto muy antiguo" sobre el que ha dicho que "en este momento estamos terminando de cerrar ya el texto de un nuevo convenio con compromiso de financiación con la Junta de Andalucía", y espera que, "dentro de este año, en el primer semestre" si es posible, se licite "ya el proyecto de obra de una infraestructura" que se lleva "20 años esperando".

El ministro ha aclarado que el Gobierno va a "financiar íntegramente el proyecto y el 50% de la obra de acuerdo con la Junta de Andalucía", administración que "será después la que tendrá que ejecutarla", ha puntualizado.

El ministro también ha hablado del proyecto de línea de alta velocidad que comunique Huelva con Sevilla, del que ha destacado que "hay un estudio informativo aprobado y, antes de que concluya el mes de marzo, tendremos ya aprobada la licitación de los cinco proyectos, de los cinco tramos" de esa línea que "va a cambiar por completo Huelva", según ha augurado.

TREN DEL LITORAL DE MÁLAGA

De igual modo, el ministro se ha referido al proyecto del Tren del Litoral de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, del que ha reconocido que "era bastante escéptico" porque "tiene que discurrir por una zona de una altísima densidad de viviendas, muy dispersas, además, que dificultan indudablemente el trazado que haya de hacerse en este territorio", además de que es una zona "con una orografía también muy compleja, muy montañosa".

"Pero ese escepticismo ha desaparecido en el momento que me he sentado con los técnicos del Ministerio y estamos viendo opciones muy interesantes que hacen viable y realista la posibilidad de ese tren", ha apostillado para puntualizar a continuación que "no estamos hablando de un proyecto de 'ya'", pero que sí cree que "en este momento se están sentando de verdad las bases para que el Tren del Litoral algún día sea una realidad".

Dicho esto, ha avanzado que "probablemente a primeros de abril" realizará una visita a Málaga donde espera realizar "algún anuncio importante para la provincia".

ALGÚN ANUNCIO "IMPORTANTE" PARA EL TREN EN JAÉN

También ha avanzado algo similar en relación a la provincia de Jaén, de la que ha opinado que "merece mucha más atención" y "cariño", y que tiene en la conexión por tren su "punto débil".

Al hilo, ha indicado que "muy pronto" estará "allí" y hará "anuncios muy importantes en relación con la conexión ferroviaria", por lo que ha pedido "un poquito de paciencia" para esperar a esa visita en la que confía realizar "algún anuncio muy relevante para la provincia" que cree que será "acogido con satisfacción y también con alivio y con esperanza".

LA "HOSTILIDAD" DEL ALCALDE DE SEVILLA

Finalmente, el ministro ha abordado su relación con Sevilla, del que ha dicho que "probablemente es el territorio de Andalucía en el que más difícil" le resulta "trabajar" y en el que "más hostilidad" recibe "por parte de las autoridades locales, especialmente por parte de un alcalde --en referencia a José Luis Sanz (PP)-- que desde el primer momento ha hecho del enfrentamiento con el Gobierno de España y con el Ministerio una bandera".

Puente, exalcalde de Valladolid, ha criticado esa "estrategia" como "la peor" que puede tener un regidor, porque en esa responsabilidad "lo primero es tu ciudad y lo segundo es tu partido, pero para el alcalde de Sevilla lo primero es su partido, lo segundo su partido, lo tercero su partido, lo cuarto su partido", ha denunciado.

Dicho esto, ha reivindicado que el Gobierno está "invirtiendo más de 700 millones de euros en la red de metro de Sevilla" cuando "no tendríamos por qué hacerlo", porque entre sus competencias "no están las comunicaciones de transporte intramunicipales", ha apuntado. "Yo no pido que se nos agradezca, pero por lo menos que no se nos dé una patada en los dientes cada vez que se dirige a nosotros", ha comentado.

De igual modo, ha subrayado que el Ministerio está "tratando de cerrar" la SE-40, pero ha lamentado que desde Sevilla le están poniendo "dificultades" para ello, así como ha indicado que está "trabajando en el proyecto de conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto" de Sevilla.

"Pronto tendremos ese proyecto y anunciaremos que habrá un tren que unirá la estación de Santa Justa con el aeropuerto", ha avanzado también el ministro para trasladar a continuación su "sensación de que el esfuerzo" que realiza su departamento "es inversamente proporcional a la actitud que recibimos por parte de las instituciones, fundamentalmente del Ayuntamiento" de Sevilla, pero "también en parte de la Junta de Andalucía en esa provincia concreta", ha abundado.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano, ha agradecido al ministro que "nos abráis el camino a los que venimos detrás y que hable tan clarito y que se le entienda tan bien, porque nos habilita y ayuda a tener argumentos y refutar a los que sólo tienen la mentira".

"Es importante que estemos tantos jóvenes en este ágora porque los transportes para nosotros es símbolo de progreso. Y así se pone de manifiesto desde el Gobierno de España con 10.000 millones de inversión en transportes en 2024 y otros 7.500 millones programados en Andalucía para los próximos años. Así queremos que vengan los ministros a Andalucía, con la chequera por delante", ha añadido el líder de JSA.