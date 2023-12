Queens of the Stone Age harán parada el 22 de junio en Marenostrum Fuengirola (Málaga) dentro de su gira internacional

Cartel anunciador del concierto de Queens of the Stone Age el 23 de junio en Marenostrum Fuengirola

Cartel anunciador del concierto de Queens of the Stone Age el 23 de junio en Marenostrum Fuengirola - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda estadounidense de rock, Queens of the Stone Age, estará por primera vez en Marenostrum Fuengirola el 23 de junio de 2024 con un concierto histórico donde celebrarán sus 25 años de trayectoria. Una oportunidad única donde el público tendrá la posibilidad de disfrutar de la gira internacional con su inconfundible sonido en el imponente escenario Unicaja Banco a orillas del Mar Mediterráneo.

El grupo liderado por Josh Hommes desembarcará en la ciudad de Fuengirola interpretarán los éxitos que les han posicionado como referencia mundial en el género musical. Además, no estarán solos. Una banda telonera los acompañará como parte de la gran sorpresa, que desvelarán próximamente.

En 2023, los norteamericanos regresaron con 'In Times New Roman', su nuevo trabajo tras 'Villains' (2017). Este último disco, el octavo de estudio, se ha hecho coincidir con la celebración de sus 25 años de trayectoria, aniversario que seguirán festejando durante este 2024.

Queens of the Stone Age es una banda estadounidense de rock originaria de Palm Desert, California. Fue formada en 1997 por Josh Homme, dos años después de la desintegración de Kyuss, su banda anterior. Contando con la participación de sus ex compañeros Nick Oliveri y Alfredo Hernández, esta banda ha sido catalogada dentro del stoner rock, aunque ellos rechacen este término.

Nominada a cuatro premios Grammy por sus canciones 'No one knows', 'Go with the flow', 'Little sister' y 'Sick, sick, sick', cuentan con álbumes como 'Rated R' o el referido 'Villains' a sus espaldas.

Las entradas estarán a la venta a partir de este próximo jueves 14 de diciembre a partir de las 18.00 horas en la web oficial de Marenostrum Fuengirola https://marenostrumfuengirola.com