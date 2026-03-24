Quirónsalud Málaga incorpora un innovador TAC que permite obtener imágenes del corazón tras un sólo latido

Archivo - El cardiólogo responsable de Imagen Cardiaca de Quirónsalud Málaga, el doctor José Antonio de la Chica. - QUIRÓNSALUD - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga ha incorporado un innovador sistema de Tomografía Computarizada (TAC) de última generación que supone un "salto cualitativo" en el diagnóstico por imagen, especialmente en el ámbito de la cardiología, puesto que permite obtener imágenes del corazón en un sólo latido, "mejorando la precisión diagnóstica y la seguridad del paciente".

Tal y como ha emitido la institución sanitaria en una nota, este un nuevo escáner "ha revolucionado el diagnóstico en cardiología". Por su parte, el especialista en el Servicio de Cardiología y responsable de la Unidad de Imagen Cardíaca del citado centro hospitalario, el doctor José Antonio de la Chica, ha valorado que "la reconstrucción del corazón en un sólo latido repercute muy positivamente en la seguridad y comodidad de los pacientes", en concreto "en su seguridad, porque baja mucho la radiación con respecto a otros escáneres convencionales; y, en su comodidad, por el poco tiempo que se requiere para la captación de imágenes, y con apneas muy cortas".

En esta línea, otra de las grandes ventajas que ha expuesto el cardiólogo es que les permite diagnosticar con mucha más certeza y no solamente en enfermedades cardiovasculares habituales, como la enfermedad arterial coronaria y el infarto, sino que también permite programar con mucho acierto procedimientos estructurales de cardiología, como el implante de prótesis a través de los vasos sanguíneos.

Todo ello se consigue a través de este "sistema vanguardista, siendo uno de los pocos escáneres con estas características que hay en España, que posibilita la adquisición del corazón con una cobertura de detectores de 16 centímetros", ha expuesto el doctor, al tiempo que ha indicado que "esto nos permite dar un salto en innovación científica en la adquisición y reconstrucción de la imagen cardiaca avanzada".

Asimismo, esta capacidad mejora significativamente la calidad de imagen, reduce los tiempos de exploración y minimiza la exposición a radiación y contraste, "incrementando la seguridad del paciente". Al hilo, el especialista ha concretado que este tipo de avances permite diagnosticar "antes, mejor y de forma menos invasiva", lo que se traduce en "mejores resultados y mayor tranquilidad".

Bajo este contexto, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial, lo que convierte en "imprescindible" contar con herramientas diagnósticas avanzadas. Este nuevo TAC permite estudiar de forma no invasiva la enfermedad coronaria con gran exactitud, así como evaluar válvulas cardíacas, la aorta o cardiopatías congénitas, e incluso planificar procedimientos complejos como el implante de válvula aórtica percutánea (TAVI).

Además, gracias a su tecnología basada en inteligencia artificial (IA), el equipo optimiza los flujos de trabajo clínicos, automatizando la selección de protocolos y el posicionamiento del paciente, lo que puede reducir el tiempo de exploración hasta en la mitad.

TECNOLOGÍA ESPECTRAL

Más allá de la cardiología, el nuevo TAC incorpora capacidades de imagen espectral, circunstancia que "amplía significativamente su utilidad clínica". Según la entidad sanitaria, en oncología, facilita la detección, caracterización y estadificación de tumores mediante el análisis de perfusión y mapas de yodo, "mejorando la precisión en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes".

Por otro lado, en el ámbito de la radiología abdominal y urológica, permite identificar la composición de cálculos renales y vesiculares, diferenciando, por ejemplo, entre ácido úrico y otros materiales, lo que resulta "clave para decidir el tratamiento más adecuado".

En suma, la incorporación de este sistema sitúa al Hospital Quirónsalud Málaga "a la vanguardia tecnológica, alineado con los estándares de los grandes centros nacionales e internacionales".Al respecto, el jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor Carlos Alonso, ha precisado que "este tipo de avances nos permite diagnosticar antes, mejor y de forma menos invasiva, lo que se traduce en mejores resultados clínicos y mayor tranquilidad para los pacientes".