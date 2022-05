Quirónsalud Marbella implanta la Cesárea Humanizada con participación activa de la madre

MÁLAGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Marbella ha anunciado la implantación de la cesárea humanizada en su protocolo de atención asistencial a la gestante en su recta final de embarazo.

La jefa de servicio de Obstetricia y Gionecología del Hospital Quirónsalud Marbella, la doctora Isabel María Blanco Herráez, ha explicado "la gran mayoría de las mujeres cuando se enfrentan al momento del parto tienen mucho miedo a lo que va a pasar y a cómo va a transcurrir este episodio que es uno de los momentos más importantes de su vida. Esa incertidumbre se amplifica cuando ha de hacerse por cesárea debido al entorno quirúrgico".

"Pero, a día de hoy, para nosotros es un orgullo ofrecer la cesárea humanizada ya que esta alternativa supone obtener los mismos beneficios adquiridos y de buena praxis del parto natural", ha añadido.

El procedimiento de la cesárea humanizada está ideado para generar un entorno acogedor y amable, donde la madre es protagonista absoluta del momento especial que supone dar la bienvenida a su bebé, han señalado en un comunicado Quirónsalud Marbella.

Para ello, la experta subraya que es fundamental la implicación del personal que acompaña a la madre en el proceso: "el principal cambio con respecto a la cesárea convencional es la presencia en la sala de la pareja, lo que atenúa el estrés de la madre quien puede compartir esta experiencia irrepetible con la persona que desea. Otro de los momentos especialmente valorados es el instante en que se ofrece a la madre la posibilidad de ser la primera en recibir a su bebé al salir del útero y acomodarlo en su pecho para propiciar el contacto piel con piel".

"Es una ocasión maravillosa en la que se crea el vínculo familiar de la madre y el recién nacido. Además, si se da el caso y el bebé demanda alimento, la mami puede iniciar la lactancia en la misma estancia", ha añadido.

Para la doctora Blanco Herráez, la cesárea humanizada es una opción ideal en aquellas circunstancias médicas en las que no se puede realizar el parto natural.

"Nuestra primera opción y la preferente es que el parto sea natural, pero existen circunstancias en las que debemos optar por la cesárea debido a la existencia de una patología, una mala colocacion del bebé o, por ejemplo, cuando se interrumpe la fase de dilatación y no es posible finalizar la inducción. Para casos como estos, nuestro personal se ha formado y está capacitado para atender esta nueva generación de cesárea alejada del modelo convencional, más frío y sin participación de la gestante".

RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

La integración de la cesárea humanizada a los procedimientos del Servicio de Obstetricia y Gionecología del Hospital Quirónsalud Marbella responde a la reciente incorporación de la doctora Isabel María Blanco Herráez como responsable de esta Unidad.

Procedente de la Fundación Jiménez Díaz --perteneciente al grupo Quirónsalud--, Blanco Herráez tiene una solida experiencia en el campo de la medicina. Una trayectoria profesional que destaca especialmente en los campos de cirugia minimamente invasiva, endoscopia ginecológica, histeroscopia y patología del tracto genital inferior, donde se ha especializado.

"Me incorporo al proyecto asistencial del Hospital Quirónsalud Marbella con mucha ilusión y con el objetivo de seguir trabajando en un modelo de excelencia que a día de hoy es referente en la Costa del Sol. Creo que tenemos todos los elementos necesarios para seguir apostando por la mejora continua. Me he encontrado con un equipo de profesionales extraordinarios --ginecólogos, matronas, enfermeras, anestesistas...-- comprometidos con la atención al paciente y, todo ello, se complementa con unas instalaciones nuevas, recientemente inauguradas, que suponen un plus de calidad añadido a nuestro trabajo. Mi propósito es seguir sumando y enriqueciendo este proyecto", ha concluido.