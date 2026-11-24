Quirónsalud Marbella incorpora consultas personalizadas de lactancia para acompañar a madres desde el embarazo - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) amplía los servicios de su Unidad Materno-Infantil con la incorporación de consultas personalizadas de lactancia materna. El nuevo recurso, atendido por la matrona especialista en Lactancia Materna Soraya García Álvarez, está dirigido tanto a mujeres embarazadas que desean prepararse para esta etapa como a madres que necesitan apoyo profesional después del nacimiento.

Así, cada consulta incluye una revisión de los antecedentes del embarazo y del parto, así como una valoración integral de la madre y el bebé. Para ello, se observa una toma, se evalúa el agarre y se identifican posibles alteraciones anatómicas o funcionales que puedan dificultar la lactancia. A partir de esta valoración, la especialista establece pautas adaptadas a cada familia, ha indicado Quirónsalud Marbella en un comunicado.

Han detallado que realizar una primera consulta durante el embarazo permite conocer la fisiología de la lactancia, identificar las primeras señales de hambre del bebé, aprender a conseguir un buen agarre y reconocer posibles señales de alarma. Esta preparación ayuda a prevenir complicaciones y afrontar los primeros días con mayor seguridad.

García Álvarez ha explicado que "llegar al parto sabiendo cómo funciona la fisiología de la lactancia, cómo identificar las señales tempranas de hambre del bebé y cómo conseguir un buen agarre desde la primera hora permite evitar muchas complicaciones antes de que aparezcan".

Tras el nacimiento, las consultas permiten abordar dificultades como el dolor al amamantar, las grietas, los problemas de agarre, las mastitis, las obstrucciones o la baja producción de leche. También ofrecen asesoramiento sobre anquiloglosia, escasa ganancia de peso, creación de bancos de leche, lactancia en tándem, relactación y destete.

"Cada díada madre-bebé es única, y lo que funciona para una familia puede no servir para otra", ha explicado la especialista en lactancia materna.

En este sentido, la valoración individualizada permite identificar el origen de las dificultades y establecer un plan adaptado a las circunstancias y objetivos de cada familia, evitando recomendaciones generales que pueden generar inseguridad.

El servicio está abierto a todas las mujeres, independientemente de cómo decidan alimentar a sus bebés: mediante lactancia materna exclusiva, mixta o sucedáneos de la leche materna. El acompañamiento se realiza desde un enfoque clínico basado en la evidencia científica y libre de juicios.

La lactancia materna protege al bebé frente a infecciones y reduce el riesgo a largo plazo de obesidad y diabetes. En la madre, favorece la recuperación posparto y disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda iniciarla durante la primera hora de vida, mantenerla de forma exclusiva durante los primeros seis meses y continuarla, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años o más.

UNA ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL EMBARAZO Y EL NACIMIENTO

La Unidad Materno-Infantil incorpora también clases de gimnasia para embarazadas y sesiones de preparación al parto, dos actividades diferenciadas que permiten trabajar la preparación física durante la gestación y proporcionar herramientas para afrontar el nacimiento.

A estos servicios se sumará próximamente la ecografía 5D, conocida como "ecografía emocional", que permite obtener imágenes de gran realismo del bebé antes de su nacimiento.

Isabel Blanco, jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella, ha destacado la importancia de integrar todos estos recursos en una misma unidad asistencial.

Así, ha señalado que "nuestro objetivo es ofrecer una atención coordinada y continuada, en la que la mujer encuentre acompañamiento y atención especializada desde la planificación del embarazo y la gestación hasta el parto y el posparto, y en la que el recién nacido y el niño tengan también garantizada la continuidad asistencial a través de Neonatología y Pediatría".

El Hospital Quirónsalud Marbella cuenta con servicios de Neonatología, Pediatría, Urgencias pediátricas 24 horas y Urgencias de Ginecología 24 horas, proporcionando atención especializada y continuada tanto a la madre como al bebé.

De esta forma, la Unidad Materno-Infantil ofrece un recorrido asistencial que abarca desde la planificación del embarazo hasta el parto y la maternidad, con continuidad en la atención al recién nacido y al niño durante sus diferentes etapas de desarrollo.