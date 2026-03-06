Rafael Espejo y el hispanista Carlos Leáñez Aristimuño, en la programación del centro cultural La Malagueta

El hispanista Carlos Leáñez Aristimuño - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta su programación semanal, con actividades que tendrán lugar entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo, ofreciendo un recorrido por la literatura, la poesía y la reflexión sobre el futuro del español en el mundo contemporáneo.

Los encuentros estarán protagonizados por el poeta Rafael Espejo y el hispanista Carlos Leáñez Aristimuño, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La programación arrancará el lunes, 9 de marzo, a las 19.00 horas con el club de lectura coordinado por Vicente Luis Mora, dedicado a 'Nada', de Carmen Laforet. La novela, publicada en 1945, supuso un hito en la literatura española por su retrato profundo de la vida femenina y de una sociedad que intentaba reconstruirse tras la guerra. La sesión permitirá comentar la complejidad de la protagonista, una mujer de su tiempo que, al mismo tiempo, desafía las limitaciones de su entorno.

Por otro lado, el martes, 10 de marzo, también a las 19.00 horas, el centro acogerá la presentación de 'A la vuelta recogeré el camino' (Ed. Milenio), de Rafael Espejo.

La obra reúne la poesía escrita hasta la fecha por uno de los principales exponentes de la generación del 2000, en la que lo sentimental y lo filosófico se entrelazan. La cita permitirá explorar cómo sus poemas encuentran la belleza en lo cotidiano y cómo su universo creativo conecta lo humano con lo natural, ofreciendo una experiencia intensa y reflexiva para los lectores. El poeta dialogará con Txema Martín coordinador del ciclo 'Entrelíneas'.

La semana concluirá el jueves 12 de marzo, a las 19.00 horas, con la conferencia 'El futuro es hispano', impartida por Carlos Leáñez Aristimuño, dentro del ciclo 'Demasiado Humanos' coordinado por José Antonio Trujillo.

El encuentro invitará a reflexionar sobre la proyección global del español, desmontando los discursos derrotistas y poniendo en valor el potencial del idioma y la cultura hispana en un mundo cada vez más digitalizado y conectado. La conversación abordará lengua, poder y futuro, y propondrá una mirada optimista y estratégica sobre la presencia del español en internet y en las plataformas globales.

Todas las actividades tendrán lugar en Sala 001, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Con esta programación, el centro cultural La Malagueta reafirma su compromiso con la literatura, la poesía y el pensamiento contemporáneo, acercando a la ciudadanía encuentros que fomentan la reflexión y el diálogo sobre cultura, creación y lengua.