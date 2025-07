Rajoy destaca a UE como "espacio de paz" en charla sobre el futuro de la democracia en cursos de Universidad de Málaga

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado que la Unión Europea nació como "un espacio de paz y fue un éxito". En este sentido se ha pronunciado este martes en Marbella (Málaga), con motivo de su participación en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) que en esta jornada han comenzado en la ciudad costasoleña.

La XXIII edición de los Cursos de Verano de la UMA, organizada por su Fundación General (Fguma) ha comenzado en la sede de Marbella. Un total de cinco seminarios y una clase magistral se desarrollarán durante esta semana en el Hospitalillo, el Centro Cultural Cortijo Miraflores y el Museo del Grabado Español Contemporáneo, con aproximadamente 300 personas matriculadas.

En la bienvenida oficial han intervenido la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz; la vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario de la UMA, María José Berlanga; y el director de la Fguma, Eugenio Luque.

Rajoy ha protagonizado esta jornada inaugural, con una conversación acerca de los desafíos actuales de Europa que ha mantenido con Magdalena Martín, catedrática de Derecho de la UMA. La charla ha comenzado con un apunte histórico, recordando los inicios de la UE: "El objetivo era crear un espacio de paz y fue un éxito", y ha remarcado que fue un triunfo para las democracias y se consiguió un sistema de bienestar.

También ha hablado de los acontecimientos actuales y de cómo Rusia quiere recuperar poder y seguir mandando desde una posición de dictadura, y ha señalado, que, en su opinión, no habría que dejarle que gane la batalla de Ucrania, ni que torpedee las democracias.

El expresidente del Gobierno ha apuntado que China ahora juega un papel como potencial mundial con su gran expansión económica y que hay otros países que están entrando en el tablero como India, Turquía o Arabia Saudí.

En cuanto a la política del presidente de EEUU, Donald Trump, Rajoy ha mencionado la guerra de los aranceles, que cree que se solucionará, y su manera unilateral de actuar ante conflictos bélicos. "Nuestro sitio es el de las democracias", ha afirmado.

LUIS QUEVEDO SOBRE LA DESINFORMACIÓN

El Hospitalillo de Marbella ha acogido también el comienzo del curso "El valor de la ciencia frente a la desinformación", dirigido por Ana Grande y Enrique Viguera. La primera conferencia del programa ha corrido a cargo del periodista científico y divulgador Luis Quevedo, que ha ofrecido una charla analizando las características de la comunicación científica bajo el título 'Rigor científico sin caer en el rigor mortis'.

En su intervención ha defendido que el conocimiento debe transmitirse con claridad, humanidad y capacidad de impacto, cualidades que deben calar en el ámbito académico para que la transferencia de conocimiento sea exitosa.

"No importa que tengas todos los artículos científicos y todos los estudios de tu lado, si no comunicas de una manera efectiva que llegue, que sea memorable, que cause un efecto y una respuesta en tu audiencia, en los medios estás muerto", ha dicho.

En relación a la temática del seminario, Quevedo ha hecho una lectura histórica de los intereses que hay detrás de los bulos: "Los señores del dinero siempre han contado las cosas por interés económico, eso no es nada nuevo", ha recalcado, apuntando a que el problema no es reciente, sino estructural: contar lo que interesa vender ha sido siempre más rentable que contar hechos contrastados, remontándose a los orígenes del sensacionalismo con Benjamin Day y su Penny Press.

Pero el contexto actual, ha insistido, es distinto por la velocidad, el alcance y la falta de filtros: "Los medios sociales son demasiado rápidos, no tienen cortafuegos, no tienen cortapisas, no podemos hacer nada. Es el salvaje oeste". Y ahí es donde se ha mostrado más contundente: "La desinformación siempre ha sido más barata y mucho más seductora que una sesuda clase de ciencia".

Cinco años después del estallido de la pandemia, ha reflexionado también sobre el vínculo entre ciudadanía y ciencia: "A veces confundimos, sobre todo los del mundo académico, ese 'sex appeal' inmediato que tuvimos para con la población general con un amor duradero. Fue más bien un 'affair' de una noche porque había una urgencia, que era salvar vidas".

Sin embargo, ha señalado que permanece un poso de interés en parte del público general, como así lo refrendan encuestas como la de FECYT bianual, que muestra que la gente tiene una actitud muy positiva hacia la investigación y la información científica y las personas que se dedican a ello. No obstante, advierte que no puede recaer solo sobre la ciudadanía la responsabilidad de combatir la desinformación.

"Estoy personalmente harto de tener que ser yo como ciudadano individual quien luche contra estos sistemas de comunicación nuevos", ha dicho. "Tenemos que regular de manera efectiva y hacer responsables legalmente al señor de Facebook o Twitter o Instagram, o TikTok de las cosas que están publicando", ha rematado.

EL GRABADO Y EL COLECCIONISMO

En el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella ha arrancado el seminario 'Picasso y las vanguardias. Pintura y grabado a través de sus museos', que propone un recorrido por la obra del artista a través de diferentes colecciones y con especial atención al uso que hizo el creador malagueño de esta técnica.

Coincidiendo con la exposición temporal 'De Cézanne a Picasso. De Kandinsky a Miró' que acoge el espacio, su director, Germán Borrachero, ha guiado al alumnado por una visita por las instalaciones y ha compartido algunas claves para comprender la importancia del grabado en la trayectoria de Picasso, planteándose como una oportunidad de redescubrir la obra gráfica de Picasso.

"Todavía nos queda mucho por descubrir de esta producción. Si hiciéramos una media, podemos calcular que habría hecho un grabado o dos cada día", ha aportado, comparando esta prolífica actividad creadora con la de Rembrandt, a quien tanto admiraba el malagueño. Además, Borrachero, ha adelantado que el alumnado podrá explorar desde una óptica totalmente ajena a lo que nos ha marcado la historia y los manuales esta faceta del genial creador. "Picasso está siempre vivo, está siempre fresco", ha remarcado.

En su ponencia, ha reconocido la importancia del grabado como puerta de entrada al arte para el público general. "El coleccionismo de grabado es la entrada, el umbral para todo aquel que quiera coleccionar o que quiera tener una obra real de un artista, no una reproducción".

Asimismo, ha añadido que una de las ventajas que lo hacen más accesible a la ciudadanía es que no necesita tanto desembolso económico. "Como toda obra múltiple, el grabado tiene ese componente democratizador. Por el mismo precio que hemos pagado en el mercado por una estampa, compartimos exactamente lo mismo", contribuyendo a su dinamismo y accesibilidad.

Finalmente, Borrachero ha valorado el papel del centro que dirige como agente investigador y formativo. "Tenemos dos funciones como museo, la que se ve y la que no se ve. La primera son las exposiciones, lo que el público puede visitar, pero también el museo está sirviendo como referencia para la investigación", ha declarado, añadiendo que es cada vez más reconocida por doctorandos, casas de subastas y el propio mercado del arte.

"Nuestra labor es investigar la obra. No solo tenemos la historia de la técnica o las dimensiones, sino también quién lo estampó, quién lo editó, qué contexto tiene esa estampa", ha explicado. Para cerrar, el experto se ha referido al impacto de las nuevas tecnologías y la IA en el ámbito artístico, asegurando que ambas corrientes "ya están en diálogo".