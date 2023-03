Ramos urge a "erradicar la injusticia de Los Asperones y a garantizar condiciones de vida dignas para sus habitantes"

MÁLAGA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora local de Izquierda Unida Málaga, concejala y candidata a la Alcaldía, Remedios Ramos, ha reclamado "una vez más" al Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España que "elaboren y ejecuten con la máxima celeridad, tras más de 35 años de promesas incumplidas, el plan de progresiva erradicación y realojo de las familias que habitan en condiciones de infravivienda y pobreza extrema en el núcleo de Los Asperones".

Ramos ha explicado que "Los Asperones es una barriada a la que sus más de 1.000 habitantes llegaron en 1987 con la promesa de que sería una ubicación provisional y de que en dos o tres años estarían situados en barriadas consolidadas de Málaga".

"Desde entonces, además de vivir en la más absoluta provisionalidad, sufren la más absoluta precariedad. Conviven con promesas incumplidas en calles que no tienen nombre y en las que los niños y las niñas no tienen ni un parque para jugar ni pistas deportivas", ha advertido.

En este punto, ha insistido en un comunicado que "no podemos tener un núcleo vecinal en esta situación precaria ni un minuto más, no hay luz en las calles y la mayoría de las viviendas carece de baño o de electricidad. La Málaga del siglo XXI no puede vivir de espaldas a esta población. Incluso el Relator Especial de la ONU, que visitó la zona hace tres años para realizar un informe sobre la pobreza en España, dejó patente en sus testimonios que las personas vivían en Los Asperones de forma calamitosa e instaba a eliminar esta situación cuanto antes".

"Las precarias condiciones quedan claras si vemos que la esperanza de vida en Los Asperones es de poco más de 50 años, como si se tratase de un país en guerra. El resto de los indicadores sociodemográficos hablan por sí solos de la gravísima situación de emergencia social: el 97% de la población de esta barriada se encuentra en situación de pobreza extrema; el 92,3% en el desempleo; el 89% sin titulación académica; el 87,56% quieren abandonar la barriada, pero no puede hacerlo por su situación socioeconómica", ha criticado Ramos.