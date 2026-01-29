Reabierta la A-2102, una de las vías de acceso al núcleo urbano de Secadero de Casares (Málaga) afectadas por temporal

Una imagen de las consecuencias de la borrasca Kristin en Casares. - FB AYUNTAMIENTO CASARES

CASARES (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La carretera A-2102, una de las vías de acceso al núcleo urbano de Secadero, en la localidad malagueña de Casares, que ha permanecido cortada desde este pasado miércoles como consecuencia del temporal, ya ha sido reabierta, según han asegurado desde la Jefatura provincial.

Esta pedanía es una de las más afectadas por la borrasca Kristin en esta localidad, debido al corte de las carreteras que la comunican, después de que se produjera la fuerte crecida del río Guadiaro a su paso por la zona. Desde el Ayuntamiento han indicado que en la zona residen normalmente unas 1.500 personas.

A través de las redes sociales, el Consistorio había informado de que dicho núcleo estaba "completamente incomunicado" por el corte de todas las vías de acceso tanto desde el municipio como desde la provincia de Cádiz y sobre todo de la carretera principal A-2102, que lo conecta con la A-7, aunque esta ya ha sido reabierta.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que han estado trabajando para "restablecer la total normalidad y seguridad" en el municipio, "con el apoyo de empresas contratadas de forma urgente", después de los desprendimientos que se han producido en distintas vías y calles por el temporal.