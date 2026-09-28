Reabierta al tráfico la A-397 entre Ronda y San Pedro de Alcántara cortada por el incendio de Igualeja (Málaga)

1120620.1.260.149.20260928082022 Reabierta al tráfico la A-397 entre Ronda y San Pedro (Málaga) que fue cortada por el incendio de Igualeja - EMA 112 ANDALUCÍA

IGUALEJA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La carretera A-397 ha quedado reabierta a las 06.00 horas de este lunes 28 de septiembre entre las localidades malagueñas de Ronda y San Pedro de Alcántara tras el corte al tráfico para facilitar los trabajos de los operativos desplazados en la zona del incendio forestal en Igualeja, que quedó estabilizado a última hora de este domingo cuando se levantó el confinamiento preventivo de los municipios de Igualeja y Parauta con el regreso de las once personas alejadas.

Así lo ha anunciado el servicio unificado EMA 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en sus redes sociales, donde pide a los conductores "circular con precaución y seguir las indicaciones de los operativos".

El fuego llegó a saltar este domingo en dos zonas de la A-397 por las condiciones meteorológicas, que provocaron numerosas reactivaciones que complicaron las labores de extinción". Según explicó el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, la aparición de focos secundarios en este entorno obligaron a cambiar la ubicación inicial del puesto de mando.

El incendio forestal de Igualeja quedó estabilizado sobre las 19.50 horas de este domingo, una vez asegurados tanto el sector que amenazaba a las poblaciones de Igualeja y Parauta y la zona de la carretera que había saltado el incendio.

Desde este mediodía, los trabajos de extinción se concentraron de forma simultánea en dos zonas. En primer lugar, el dispositivo centró sus esfuerzos en el sector que amenazaba a Igualeja y Parauta, con la protección de la población y el aseguramiento del perímetro como prioridad. Los efectivos trabajaron en la apertura de líneas de defensa con herramienta manual y líneas de agua hasta conseguir consolidar esta parte del incendio.