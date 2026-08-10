Real de Cortijo de Torres de la Feria de Málaga se iluminará con 2,3 millones de puntos de luz de tecnología sostenible

Las concejalas delegadas de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y de Juventud, Mercedes Martín, informan de las novedades del Real del Cortijo de Torres. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real de Cortijo de Torres ultima los preparativos para la Feria que contará para la edición de este año con 2,3 millones de puntos de luz de tecnología sostenible de bajo impacto ambiental 'Ecogreenlux', que se extiende a la avenida de Las Malagueñas y las calles José Blázquez 'El Maño' y Peñista Rafael Fuentes, así como a las tres portadas secundarias, que estrenan nuevos motivos decorativos.

El Real de la Feria, que contará con un total de 117 casetas --además de las municipales-- repartidas en más de 200 módulos, encenderá la noche del sábado 15 de agosto un total de 2,3 millones de puntos de luz de tecnología led que estarán repartidos entre todo el recinto y la portada principal.

En concreto, esta edición contará con 222 arcos, 43 motivos de farola, 242 motivos agrupados, 8.880 guirnaldas y tres pórticos en forma de portada secundaria, según han indicado las concejalas delegadas de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y de Juventud, Mercedes Martín, quienes han presentado las novedades del Real del Cortijo de Torres.

Asimismo, han recordado que, desde hace varias semanas, cientos de operarios municipales y de empresas adjudicatarias trabajan junto a los concesionarios de las casetas y feriantes para que todas las infraestructuras urbanas, servicios públicos y los 20.000 metros cuadrados de toldos que dan sombra a las calles del Real estén a punto para estos días.

La noche del 15 de agosto el recinto del Cortijo de Torres se pondrá en marcha con el tradicional pregón que este año correrá a cargo de Juan Francisco Funes, entrenador del del Málaga CF. El acto tendrá lugar en el escenario que se instala delante de la portada principal del Real, a partir de las 21,30 horas, momentos antes del encendido del alumbrado oficial.

PORTADA PRINCIPAL E ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

La portada luminosa estrenada el año pasado, una réplica del histórico 'Kiosko Embarcadero de la Reina' erigido en 1862 para recibir a la Reina Isabel II, volverá a dar la bienvenida a los visitantes de la Feria en el Cortijo de Torres.

Con unas dimensiones de 40 metros de ancho, 29 de alto hasta la cúpula --37 metros hasta la bandera-- y 9,7 de profundidad, incluye un espacio diáfano central de más de 100 metros cuadrados. La estructura está compuesta por 145.000 puntos led e incorpora cortinas de 'Ecogreenlux', un sistema patentado por Ximenez Group que reduce la contaminación lumínica un 93% y ahorra hasta un 60% de energía.

Como novedad en esta edición, la tecnología sostenible 'Ecogreenlux' se estrenará por primera vez en la iluminación de las vías principales del recinto: la avenida de Las Malagueñas y las calles José Blázquez 'El Maño' y Peñista Rafael Fuentes, que estrenan, además nuevos motivos decorativos.

Asimismo, los arcos de las tres portadas secundarias del Real han sido rediseñados para incorporar elementos fabricados con este mismo sistema tecnológico más eficiente.

ACTIVIDADES MUSICALES, ARTÍSTICAS Y ECUESTRES

Alrededor de 200 actuaciones musicales y artísticas gratuitas se han programado para esta edición de la feria, distribuidas entre el Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla y la caseta infantil.

Este año, figuras como Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias y Paloma San Basilio forman parte del elenco principal del Auditorio Municipal, acompañados por artistas malagueños como Encarni Navarro, Tabletom u Hoffman, entre otros.

Al auditorio se suma la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, que ofrecerá diariamente espectáculos gratuitos con cantaores como José de Chaparro, Chato de Málaga, Amparo Heredia o Chelo Soto, además de acoger la final del certamen Ciudad de Málaga. Este arte también se trasladará al centro histórico con las actuaciones vespertinas en la Peña Juan Breva.

Los Verdiales no faltarán a su cita con la actuación de dos pandas diarias de los estilos Montes, Almogía y Comares, distribuidas tanto en su caseta del Cortijo de Torres (de 22,00 a 03,00 horas) como en la calle Larios (de 13,00 a 17,00 horas).

En cuanto al público infantil, esta edición conmemora el 30 aniversario de la Feria Mágica. Las actividades y espectáculos teatrales de compañías como Los Títeres de Miguel Pino, Acuario Teatro o La Carpa Teatro se desarrollarán a partir de las 21,30 horas en la caseta municipal infantil del Real.

En relación con las actividades ecuestres, como en ediciones anteriores, el acceso de los caballos al recinto de Cortijo de Torres se realizará a través de un código QR que se puede obtener en la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

El Centro de Exhibición Ecuestre en el Real acogerá durante todos los días a las 16,00 y 22,00 horas diversos espectáculos como 'Málaga sueña a caballo', 'Entre jábegas y caballos' o 'El compás ecuestre de Málaga', además del XXIII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial 'Juan Alda' el martes 18 a las 16,00 horas.

Además de estas actividades, todos los días de 12,00 a 20,00 horas se desarrollará también el tradicional Paseo de Enganches y Caballos en el Real.

PROGRAMACIÓN EN LA EXPLANADA DE LA JUVENTUD Y CAMPAÑA PREVENTIVA

El público joven volverá a contar con un espacio propio en el recinto ferial con la programación musical de la Explanada de la Juventud. Las actuaciones se desarrollarán diariamente entre las 22,00 y las 03,00 horas, arrancando el sábado 15 de agosto con 'Los 40 Urban Session Málaga' de la mano de Ramsés López, David Álvarez y Sanchez Jr.

Durante el resto de los días de fiesta, la cabina contará con las sesiones de DJ Manuel Pallarés, acompañado de forma alterna por Jesús Fernández DJ el martes 18 y DJ Javi Torres el jueves 20. El cierre del sábado 22 correrá a cargo de los participantes en el concurso para impulsar el talento local 'La Feria a tu manera', protagonizada por DJ's jóvenes malagueños y DJ Alpha Sky, ganador del concurso del año pasado.

En este mismo espacio, el Área de Juventud pondrá en marcha el servicio de prevención 'Hazlo bien', en horario de 22,00 a 03,00 horas, para fomentar un ocio nocturno saludable. Se instalará una carpa informativa atendida por técnicos especializados donde se asesorará sobre prevención ante drogas, alcohol y protección sexual, con el reparto gratuito de preservativos, controles de alcoholemia y cubrevasos.

Asimismo, se ofrecerá información preventiva sobre los efectos negativos del consumo de vapers y bebidas energéticas, reforzada mediante mensajes de sensibilización en la pantalla gigante del escenario, la web municipal y las redes sociales de Juventud.

SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD

El Cortijo de Torres incrementa sus servicios públicos con la instalación de 20 nuevos aseos distribuidos en las calles Jabera y Bailarín Eusebio Valderrama, para dar mayor cobertura al recinto.

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece un año más los aseos específicos para personas ostomizadas en la avenida de Las Malagueñas y en la caseta de El Rengue, provistos de inodoro-vaciador, encimera y enjuagador de bolsa. Para acceder a estos últimos, los usuarios deben realizar una llamada al número 624 413 872 para obtener la clave de acceso. El recinto dispondrá además de casetas con aseos adaptados, cajero automático accesible y un despliegue de seguridad y asistencia sanitaria en la zona principal de servicios.

Asimismo, como en años anteriores, la zona de atención de servicios múltiples estará situada frente a la portada principal del Cortijo de Torres, en la que se ofrecerán distintos servicios como asistencia sanitaria, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos u objetos perdidos, entre otros.