Recuperadas en Vélez-Málaga siete viviendas VPO utilizadas para el cultivo intensivo de marihuana

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha recuperado en el municipio malagueño de Vélez-Málaga siete pisos VPO utilizados para el cultivo intensivo de marihuana.

En el marco de la operación Órdago, los agentes han detenido a once personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En el operativo se ha desmantelado ocho laboratorios de cannabis sativa, con toda la logística propia de este tipo de infraestructuras, y se han intervenido 2.711 plantas de marihuana, 415 gramos de hachís, dos balanza de precisión, tres escopetas, dos pistolas simuladas, 522 cartuchos del calibre 12 y 11.095 euros en efectivo, entre otros efectos.

La operación, desarrollada este pasado jueves en el barrio de Carabanchel, en Vélez-Málaga, en una investigación llevada a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial en la Comisaría de Policía Nacional en la localidad, con la colaboración de la AVRA y técnicos de una compañía de suministro eléctrico, ha permitido la recuperación de un total de siete viviendas públicas, que albergaban cultivos intensivos de marihuana -una vez acondicionadas para la actividad ilícita- o eran utilizadas para la venta de droga.

Los inmuebles recuperados, que serán rehabilitados por las administraciones competentes para devolverles su finalidad original como viviendas públicas, habían sido adaptados para dar cabida a los laboratorios de cannabis sativa.

Así, continuando con las averiguaciones, los técnicos de una compañía del sector eléctrico constataron que los pisos en cuestión se encontraban conectados a la red pública eléctrica, a través de enganches ilegales. Durante el operativo se procedió al corte de la luz para un 95% de las viviendas que se encontraban en esta situación de irregularidad.

En el operativo policial, los agentes practicaron nueve registros domiciliarios con apoyo de Guías Caninos, Medios Aéreos y la Unidad de Prevención y Reacción procedentes de la Comisaría Provincial, interviniendo 2.711 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y floración, 415 gramos de hachís, dos balanza de precisión, tres escopetas, dos pistolas simuladas, 522 cartuchos del calibre 12 y 11.095 euros en efectivo.

La Policía Nacional ha detenido a once personas, todas ellos por su presunta participación en los hechos. Según las averiguaciones, los sospechosos se dedicarían, además de al cultivo intensivo de marihuana, a la distribución de sustancias estupefacientes, según el caso. De los hechos conoce la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Vélez-Málaga.