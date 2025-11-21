Refuerzan controles tras declararse no apta para consumo el agua de El Borge e Iznate por los niveles de cloratos

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando. A 25 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Aguas y Saneamientos de la Axarquía, SAU (Axaragua), dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, ha reforzado el control del agua de consumo ante la información trasladada por la autoridad sanitaria sobre la superación del valor paramétrico de cloratos en las redes municipales de las localidades malagueña de El Borge e Iznate.

Así lo han indicado en un comunicado, en el que han precisado que el Distrito Sanitario de la Axarquía, perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha declarado no apta para el consumo humano el agua de ambas redes municipales al superar el límite de 0,7 mg/l establecido por el Real Decreto 3/2023, de obligado cumplimiento desde el 2 de enero de este año y que no figuraba en la normativa anterior.

Según han explicado, "los cloratos son subproductos que pueden generarse en el tratamiento de potabilización del agua cuando se utilizan desinfectantes basados en cloro, como el hipoclorito sódico o el dióxido de cloro". Desde inicio de año, Axaragua ha efectuado 21 análisis en los puntos de entrega del Sistema Viñuela-Axarquía, con destino a los 14 municipios a los que abastece en alta. Solo se registró una superación puntual --0,73 mg/l-- que no fue confirmada en la contramuestra.

A pesar de ello, la empresa reforzó las medidas de control de calidad del hipoclorito y mejoró sus condiciones de almacenaje: control de temperatura, renovación del producto y verificación de su concentración.

En una reunión mantenida con la autoridad sanitaria, se ha acordado incrementar la frecuencia de control, incorporando mediciones mensuales específicas de cloratos en los 20 puntos de entrega del sistema, así como mantener una coordinación permanente con los ayuntamientos, responsables del control en sus redes municipales.

Por otra parte, han señalado que Axaragua cuenta ya con un anteproyecto de remodelación y mejora de la planta de tratamiento de agua potable, que permitirá adaptarse con mayor seguridad a los nuevos requisitos sanitarios establecidos en la normativa vigente.

El presidente de Axaragua, Jorge Martín, ha agradecido "la comprensión de los vecinos y vecinas de los municipios afectados agradeciendo el trabajo que están realizando los ayuntamientos y los técnicos de Axaragua por resolver la incidencia y para ofrecer el mejor servicio de abastecimiento de agua potable".