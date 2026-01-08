Registrado un terremoto de magnitud 4,1 con epicentro en Alborán oeste, sentido en varios municipios de Málaga

Terremoto registrado en Alborán Oeste que se ha dejado sentir en varias localidades de Málaga. - WEB IGN
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 8 enero 2026 19:27
MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,1 en la tarde de este jueves, 8 de enero, con epicentro en Alborán oeste y que se ha dejado sentir levemente en distintos puntos de la provincia de Málaga.

El seísmo se ha registrado a las 18.32 horas, señala la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, en concreto a 24 kilómetros de profundidad, según el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.

Según dicho instituto, se ha dejado sentir con un grado de intensidad dos en zonas de Málaga capital y de las localidades de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Mijas, Estepona y Fuengirola. Emergencias 112 Andalucía no ha recibido llamadas sobre el terremoto.

