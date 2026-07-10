Regresan a sus viviendas un total de 1.796 personas desalojadas por el incendio de Benahavís (Málaga)

Incendio forestal declarado cerca de urbanizaciones de Benahavís (Málaga) - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.796 personas que fueron desalojadas en prevención por el incendio urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís, han regresado ya a sus viviendas.

En concreto, se trata de 1.013 vecinos de la zona de Los Flamingos; un total de 687 de Parque Botánico y un total de 96 de la zona de Four Seasons, según han explicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que precisan que continúan desalojadas preventivamente 257 personas.

Los desalojados de forma preventiva son 132 personas de la zona de Marbella Hills y 125 de Caserías del Esperonal, según han precisado desde el 112. Asimismo, se mantiene el confinamiento de 370 personas en la urbanización Montemayor.

Cabe recordar que se ha habilitado el polideportivo de la localidad para atender a los desalojados que lo necesiten y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

En este incendio, ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7 que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

Efectivos continúan trabajando por tierra y aire para luchar contra el fuego, que evoluciona de forma favorable y "está sin llamas y sin frentes activos". Según han informado desde el Plan Infoca, en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, los efectivos están asegurando las zonas y enfriando los puntos calientes del incendio.

EMA 112 gestionó casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16,30 horas de este pasado jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la urbanización Montemayor.

El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del Ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil, que ha desplazado entre 30 y 40 agentes; y a la Policía Local de Estepona y de Benahavís.

Asimismo, también se movilizó a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (se ha movilizado la Unidad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Pedro de Alcántara) y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17,30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado desde el Puesto de Mando Avanzado, el "rápido" despliegue para luchar contra el incendio urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís, que evoluciona favorablemente, y ha hecho un llamamiento a los vecinos a la "prudencia y la disciplina".