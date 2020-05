Renfe recupera el lunes el servicio habitual en la Línea C1 de Cercanías entre Málaga y Fuengirola

MÁLAGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe recupera a partir del lunes, 11 de mayo, el servicio habitual en la Línea C-1 de Cercanías de Málaga, con la programación regular que se ofrecía antes del decreto del estado de alarma. Por tanto, se restablecerá la oferta al completo de un día laborable en Cercanías entre Málaga y Fuengirola, con la circulación de 104 trenes diarios.

La Línea C-2 (Málaga-Alora) mantendrá por el momento la oferta en vigor, con una programación de 16 trenes diarios, según han indicado desde Renfe en un comunicado. En cifras globales, el núcleo de Cercanías de Málaga contará desde el lunes con el 91 por ciento de sus servicios habituales en un día laborable.

Desde la declaración del estado de alarma motivada por la pandemia de coronavirus, Renfe ha adaptado sus servicios de Cercanías a las necesidades de los distintos escenarios de movilidad decretados por el Gobierno, para cumplir con las medidas de seguridad entre viajeros y ofrecer un servicio básico a quienes tienen que desplazarse, por motivos inaplazables o profesionales, a sus lugares de trabajo.

La recuperación de la actividad que comienza este lunes será paulatina y adaptada a la demanda de cada línea, garantizando un número de frecuencias suficiente para facilitar la distancia de seguridad entre viajeros.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Renfe comenzará en los próximos días una campaña informativa dirigida a los viajeros para informar de las recomendaciones de viaje en este nuevo escenario.

La campaña con el lema 'Estar cada vez más cerca depende también de ti' se difundirá a través de medios de comunicación y de soportes en estaciones y trenes. El objetivo es dar a conocer las recomendaciones de las autoridades sanitarias para viajar en transporte público.

Para el restablecimiento de la normalidad en el servicio resulta esencial mantener las medidas de distancia social, responsabilidad fundamentalmente de cada uno de los viajeros, con la colaboración de las instituciones y las empresas públicas para que esa distancia se pueda cumplir.

RECOMENDACIONES PARA VIAJAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

Entre las recomendaciones están que no utilice el transporte público si está diagnosticado de COVID-19, o si usted o alguien de su domicilio tiene síntomas compatibles con la enfermedad. Evitar los desplazamientos si no son estrictamente necesarios, utilizar siempre que pueda medios telemáticos para realizar su trabajo o sus gestiones y si tiene que desplazarse hacerlo preferentemente a pie, en bici o cualquier otro modo de transporte individual.

Consultar los horarios antes de salir de viaje y programar su desplazamiento con tiempo suficiente, mantenerse informado sobre servicios reducidos, paradas suprimidas y estaciones cerradas; evitar transporte público si es grupo de riesgo; evitar las horas punta siempre que sea posible; no pagar en efectivo y utilizar preferiblemente las máquinas de auto venta y el pago con tarjeta bancaria; llevar mascarilla mientras se use el transporte público, evitar hablar con otros o por teléfono y no consumir alimentos ni bebidas.

Otras recomendaciones son mantener la distancia social con otros usuarios, especialmente si se forman colas; una sola fila en las escaleras y con una distancia de al menos dos escalones entre uno y otro; no utilizar ascensores, salvo en casos imprescindibles; no precipitarse al bajar o subir del tren asegurando que no se irá hasta que no hayan subido o bajado todos los viajeros.

Prestar atención a la señalización, a avisos por megafonía, lavarse las manos al iniciar y acabar el desplazamiento y permanecer en la estación el mínimo tiempo posible son otras recomendaciones .