La renovación de la Avenida Lorenzo Morito Romero de San Pedro de Alcántara (Málaga) "dará respuesta a las carencias"

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, visita los trabajos de renovación integral de la Avenida Lorenzo Morito Romero en San Pedro de Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha visitado los trabajos de renovación integral de la Avenida Lorenzo Morito Romero de San Pedro Alcántara, una actuación que "encara su recta final y que permitirá completar la urbanización de este vial de 1,2 kilómetros" con nuevo acerado, alumbrado, canalizaciones y asfaltado. La intervención "dará respuesta a las principales carencias que presentaba este eje", especialmente en materia de accesibilidad peatonal, iluminación y seguridad vial.

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento marbellí, la regidora, acompañada del teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha señalado que "era una obra muy necesaria en uno de los viales más importantes de San Pedro porque es la conexión de la zona de la carretera de Ronda con la urbanización La Quinta, que presenta una elevada intensidad de tráfico". A su vez, ha precisado que "se trata de un recorrido utilizado tanto por vecinos del entorno como por personas procedentes de Nueva Andalucía que lo emplean para acceder al núcleo urbano".

En contexto, el proyecto ha contemplado la ejecución de 2.100 metros cuadrados de nuevo acerado y el asfaltado de 6.500 metros cuadrados de vial, con el empleo de 800 toneladas de aglomerado asfáltico. "No solo se va a dotar de acerado a ambos lados, sino que además se instalará alumbrado eficiente con tecnología LED", ha indicado Muñoz, quien ha detallado que la intervención incluye también "nuevas instalaciones para telefonía y otros servicios".

En concreto, los trabajos han incorporado 1.150 metros lineales de nueva canalización de alumbrado y 660 metros de red de telecomunicaciones. Asimismo, la actuación ha incluido medidas destinadas a "reducir la velocidad de los vehículos y facilitar el cruce de peatones, además de mejoras en el drenaje" y la instalación de 195 metros de barrera de contención en el tramo próximo al talud hacia la AP-7. El proyecto se completará con la renovación de la señalización horizontal y la colocación de 40 señales verticales.

En esta línea, el Consistorio ha señalado que los trabajos se han realizado manteniendo la circulación abierta durante todo el período de obras. La alcaldesa ha explicado que la previsión es que la intervención, que se ha visto condicionado por factores como las precipitaciones y el período estival "pueda estar terminada las próximas semanas y que en el mes de noviembre tengamos este nuevo viario".

En suma, la primera edil ha enmarcado este proyecto en el conjunto de iniciativas destinadas a "completar procesos de desarrollo y mejorar las infraestructuras de distintas zonas de la ciudad". Así, ha afirmado que "son sobre todo obras en la zona norte de Marbella, en urbanizaciones que no se terminaron de ejecutar y que requieren este tipo de actuación".