Restablecido el servicio del Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola (Málaga) que se había interrumpido por un incendio

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio del tren de Cercanías de la Línea C-1 del núcleo de Málaga entre Benalmádena y Fuengirola vuelve a estar operativo con normalidad después de que permaneciera interrumpido desde primera hora de mañana debido a un incendio que desde la madrugada de este jueves afecta a la zona de Carretera del Sol y Torremuelle, en la localidad de Benalmádena.

Así lo ha informado Adif a través de un mensaje en sus canales oficiales que señala: "Se restablece la circulación entre Benalmádena y Fuengirola, una vez sofocado el incendio que la mantenía interrumpida".

Adif también señala que los trenes de la Linea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual.